Nebiyan Doğa Festivalinden görkemli kapanış Binlerce vatandaş Nebiyan Doğa Festivalinde buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nebiyan Doğa Festivalinden görkemli kapanış Binlerce vatandaş Nebiyan Doğa Festivalinde buluştu

İHA

Nebiyan Doğa Festivali vatandaşların yoğun ilgisiyle son buldu.
Milli Mücadele'nin 100. yılı münasebetiyle 19 Mayıs Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süresince vatandaşları doğa ile içice olma imkanı sunan Nebiyan Doğa Festivali insanların yoğun katılımla sona erdi. Festivalin son gününde binlerce vatandaş Nebiyan Dağı'na akın ederek burada düzenlenen yarışmaların heyecanını yaşadılar. Birçok farklı kategoride düzenlenen yarışmalar nefes kesti. İnsanların en çok ilgi gösterdiği yarışma ise Tahtaralli oldu. 30 kişinin katıldığı yarışmada bazı kazalar yaşansa da yarışmacılar müsabakayı ufak sıyrıklar ile tamamladı. Akabinde motokros gösterisi yapıldı. Vatandaşlar ise bu anları cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı. Festivalde ayrıca serbest zaman etkinlikleri de yapıldı. Nebiyan Dağı'nın kartpostallık görüntüsü fotosafari turuna katılan fotoğrafçılar tarafından çekildi. Karadeniz'in en büyük salıncağı kurularak insanlar sallanmak için uzun sıralar oluşturdu.
19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, bütün bu güzelliklerin Türkiye’nin gündemine taşınması gerektiğini ifade ederek, “Nebiyan’ın güzellikleri üzerinden önce 19 Mayıs’ı, daha sonra Samsun’un tanıtımını artırmak istiyoruz. Çok geç kalınmış bir festival ama ne zaman başlanırsa bir sonraki zamandan daha iyi ve daha erkendir diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki yıllarda belki biraz daha öne çekerek hem Nebiyan fasulyemizi insanlara tam çıkmışken tanıtmak hem de Nebiyan’ın güzelliklerini sonbahar girişinde bütün Türkiye’den gelecek misafirlerimizi hem yarışmalarda hem değişik etkinliklerde göstermek istiyoruz. Hem yarışmacı hem katılımcı hem de izleyici olarak beklediğimizin üzerinde bir katılım oldu. İki günde yaklaşık 810 bine yakın vatandaşımız burada hem çadır kurdu hem geldi gitti. Bu ciddi bir rakamdır" dedi.

"Yarışmalara katılım yoğundu"
Birçok güzel yarışmalar olduğunu söyleyen Başkan Topaloğlu, "Güzel buzağı yarışması, Nebiyan fasulyesi tat yarışması yapıldı. Sadece yarışma değil tabii burada farklı etkinlikler de var. Nebiyan’ın zirvesine yakın bir noktada Karadeniz’in en büyük salıncağını kurduk. Birçok insan ve bizler de gördük sallandık. Onu orada yerli olarak bırakıyoruz. Müsait olunca insanlar arabalarıyla oraya çıkıp bu keyfi tadabilecekler. Yarışmadan ziyade festivallerin amacı o bölgeyi tanıtmak. 19 Mayıs’ın bile yüzde 50’si Nebiyan’ı bilmiyordur. Belki bunun vasıtasıyla bu sayıyı yüzde 40’a ancak düşürebilmişizdir. Bundan sonra sosyal medyada, televizyonda, yazılı basında bu görseller ortaya çıktıkça Türkiye’nin dört bir yanından bir sonraki geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz bu festivale insanlar katılacaklar. Her şey doğal, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bisiklet parkurunu katılan arkadaşlar kendi elleriyle yaptılar hiçbir müdahalemiz yok burada. Ve ciddi anlamda zor bir parkur; hem taşlık, hem engebeli hem rampa. Herkes emeğini katmış. Tahtaralliciler oturdular üç ay kendileri arabalarını yaptılar, gönülden bu işe emeklerini sarf ettiler. Karşılığında alacakları hediye çok düşük ama kimsenin hediyeyi düşündüğü yok amaç burada yarışabilmek, bu havayı soluyabilmek" diye konuştu.
Festivale katılan vatandaşlar da festivalden çok memnun kaldıklarını, böyle bir festivalin geleneksel olarak her sene yapılması gerektiğini belirtti. Festivalin kapanışında da konuşan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, yarışmalara katılan ve iki gün boyunca Nebiyan’da kamp kuran herkese teşekkür ederek, “2020’de buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.

SAMSUN

17 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 14:58
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alaçamlı milli sporcular Kamboçya'ya uğurlandı
YEREL HABERLER Alaçamlı milli sporcular Kamboçya'ya uğurlandı
Samsunspor Antrenörü Recep Boyar: "Bu oyuncu grubu şampiyonluğu getirecek"
YEREL HABERLER Samsunspor Antrenörü Recep Boyar: "Bu oyuncu grubu ...
Başkan Sandıkçı: “Adım atarken bir lirayı dahi önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Adım atarken bir lirayı dahi ...
Dr. Muzaffer Al: “Diyabette erken tanı önemli”
YEREL HABERLER Dr. Muzaffer Al: “Diyabette erken tanı önemli”
TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon: 0 - Samsunspor: 5
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon: 0 - Samsunspor: 5
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Otomobil üç tekerli motosiklete çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil üç tekerli motosiklete çarptı: 1 yaralı
Sakarya Kick Boks Turnuvası'na İlkadım damgası
YEREL HABERLER Sakarya Kick Boks Turnuvası'na İlkadım damgası
Parkta baygın bulunan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Parkta baygın bulunan yaşlı adam hastanede hayatını ...
‘Elif’in Düşleri’ Samsun’da miniklerle buluştu
YEREL HABERLER ‘Elif’in Düşleri’ Samsun’da miniklerle buluştu
Alüminyum külçelerle kaybolan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Alüminyum külçelerle kaybolan şüpheliler yakalandı
Irmak kenarında yaralı bulunan kişi, 13 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Irmak kenarında yaralı bulunan kişi, 13 gün sonra ...
Nebiyan Dağı'nda opera gösterisi
YEREL HABERLER Nebiyan Dağı'nda opera gösterisi
Balık fiyatları havaya endeksli
YEREL HABERLER Balık fiyatları havaya endeksli
Pazarda fiyatlar ucuz, talep az
YEREL HABERLER Pazarda fiyatlar ucuz, talep az
Nebiyan Doğa Festivali başladı Tahtaralli yarışı nefes kesti
YEREL HABERLER Nebiyan Doğa Festivali başladı Tahtaralli yarışı ...
Samsun'da ırmakta baygın halde bulunan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da ırmakta baygın halde bulunan genç hayatını ...
Demir: "Türkiye'de bu sistemi en iyi uygulayan il olmayı hedefliyoruz" “2020'de vatandaşlarımızın yolla ilgili acil bir ihtiyacı kalmayacak”
YEREL HABERLER Demir: "Türkiye'de bu sistemi en iyi uygulayan il ...
2. el otomobile ‘faiz’ etkisi Kredi faizleri düştü, vatandaş sıfır otomobile yöneldi
YEREL HABERLER 2. el otomobile ‘faiz’ etkisi Kredi faizleri düştü, ...
Yumurta topuktan vazgeçmiyorlar
YEREL HABERLER Yumurta topuktan vazgeçmiyorlar
Dağ başında bir müze 1100 rakımda geçmişe yolculuk
YEREL HABERLER Dağ başında bir müze 1100 rakımda geçmişe yolculuk
Ertuğrul Sağlam Samsunspor’da
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam Samsunspor’da
Yılport Samsunspor´da Ertuğrul Sağlam dönemi
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor´da Ertuğrul Sağlam dönemi
Çarşambaspor Futbol Akademisi yemekte buluştu
YEREL HABERLER Çarşambaspor Futbol Akademisi yemekte buluştu
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X