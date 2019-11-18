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Mutfağında hazırlıyor, siparişlere yetişemiyor

DHA

SAMSUN'un Atakum ilçesinde Zehra Şahin (40), evinin mutfağında yaptığı su böreği, baklava, yaprak sarma gibi pek çok yemek çeşidini, sosyal medya üzerinden satıp, aile ekonomisine destek oluyor.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde Zehra Şahin (40), evinin mutfağında yaptığı su böreği, baklava, yaprak sarma gibi pek çok yemek çeşidini, sosyal medya üzerinden satıp, aile ekonomisine destek oluyor.
Atakum ilçesinde oturan 2 çocuk annesi Zehra Şahin, 7 yıl önce ekonomik gelir sağlamak  amacıyla evinin mutfağında hazırladığı yemeklerin satışına başladı. Şahin'in özenle hazırladığı yemekler zamanla yoğun ilgi gördü. Özellikle nişan, kına, doğum günü gibi özel günlerde sipariş alan Şahin, "Bu iş ekonomik gelirin yanında sosyalleşmeme de katkı sağladı. İşimi çok seviyorum. Kendi çocuğuma, aileme yapıyormuş gibi tüm yemeklerimi yapıyorum" dedi. İnternet üzerinden siparişlere yetişmeye çalışan Şahin, ilerde kendi dükkânını açmak istediğini söyledi.
'ÇOCUĞUMA YAPIYORMUŞ GİBİ YAPIYORUM'
Ev ekonomisine destek olmak için bu işe başladığını anlatan Şahin, "Kızım o dönemler küçüktü ve `evin düzenini de bozmadan bir iş yapmalıyım´ dedim. Mutfağı ve yemek yapmayı çok sevdiğim için 'evde yemek yapıp satabilirim' diye düşündüm. O dönemler eşim bile bana pek inanmadı, bazı zorluklarla da karşılaştım. İnsanların damak tadına hitap etmek gerekiyor, ufak tefek olumsuzluklar olduğunda bunlardan hep ders aldım. İlk önce su böreği yaptım ve komşularıma sattım. Çok güzel geri dönüşler aldım, daha sonra talepler arttı. Baklava, sarma, lahana sarması, trileçe yapmaya başladım. Müşterilerin özel siparişlerini de yapıyorum. Aslında bu iş ekonomik gelirin yanında sosyalleşmeme de katkı sağladı. İşimi çok seviyorum. Kendi çocuğuma, aileme yapıyormuş gibi tüm yemeklerimi yapıyorum. Bu da işime yansıyor. Temizlik benim için çok önemli. Bunun yanında tüm ürünlerim organik, köy yumurtası, ceviz ve tereyağını kendi köyümden getiriyorum" dedi.
'SOSYAL MEDYANIN AVANTAJLARI OLDU'
Sipariş ve tanıtım konusunda sosyal medyanın pek çok avantajından faydalandığını kaydeden ve ilerde kendi dükkânını açmak istediğini söyleyen Şahin, "Ev kadınlarının öncelikle kendisini keşfetmesi lazım, yeteneklerinin farkına varmaları gerekiyor. `Yapamam´ diye bir şey yok, azmin önünde hiçbir şey duramaz. Önce çevremdeki insanlara yemeklerimi sattım, onların önerisiyle gelen müşterilerim oldu. Daha sonra arkadaşım `internet üzerinden satış yapabilirsin, ürünlerini tanıtabilirsin´ deyince bir sayfa açtık. Ürünlerimi şimdi internet üzerinden de tanıtıyorum oradan da müşteriler geliyor. Sosyal medyanın çok güzel avantajları oldu. Güzel yorumlar aldım, geri dönüşler arttı, daha çok kitleye ulaştığım için müşteri sayım da arttı. Hatta tarif isteyenler bile oluyor" diye konuştu.
'6 YILDIR MÜŞTERİSİYİM'
Zehra Şahin´in 6 yıldır müşterisi olduğunu ifade eden Havise Akkaya da "Özel günlerde sürekli kendisinden yemekler alıyorum. Kullandığı ürünlerin tamamı organik, her şeyi kendi köyünden getiriyor. GDO'lu ürünler kullanmadığı için tercih ediyorum. 6 yıldır Zehra hanımın müşterisiyim" ifadelerinde bulundu.

SAMSUN

18 Kasım 2019 Pazartesi

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