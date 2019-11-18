Türkiye Harp Malulu Gaziler Derneği’nden tanışma toplantısı

– Türkiye Harp Malulu Gaziler Derneği Samsun Şubesi tarafından tanışma toplantısı düzenlendi.

Dernek Başkanı Necati Yılmaz, Milli Mücadele’nin 100. yılı münasebetiyle Dernek Genel Başkanı Mustafa Işık ile Samsun Valisi Osman Kaymak’ın da katılacağı 44 şube 32 temsilcilikle bir toplantıyı Samsun’da düzenleyeceklerini açıkladı. Program akışı hakkında bilgi veren Yılmaz, bu buluşma programı çerçevesinde Samsunum 1 Gemisi, Bandırma Vapuru Müzesi, 19 Mayıs Panorama Müzesi gibi kültürel yerleri gezeceklerini ve şehitlik ziyaretleri yapacaklarını açıkladı. Necati Yılmaz, “Gelen konuklarımıza Samsun'un kültürel ve tarihi dokusunu göstereceğiz. Bu konuda bize tüm imkanlarını sunarak esirgemeyen Vali Osman Kaymak’a ve Samsunlu bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah programımızın verimli olacağına inanıyorum. Samsun’un kültürel, tarihi ve gelişimi açısından misafirlerimize geziler yapacağız. Türkiye genelinden gelen şube başkanları, gazi ve şehit yakınları olacak. Onlar da Samsun’u gördüklerinden memnun olup gittikleri zaman şehirlerinde böyle bir şehrin güzelliğini tarihini anlatacaklar” dedi.

Toplantıda dernek başkan yardımcısı Gazi Ferhat Yeşilyurt ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Hakkari şehidi Selman Özay’ın babası Rahim Özay da hazır bulundu.

SAMSUN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:21

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.