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Ameliyatla uyku apnesinden kurtuldu

DHA

SAMSUN´da yaşayan Aşkın Köz (48), uyku apnesi hastalığından ameliyatla kurtulup, sağlığına kavuştu. Gece uyurken süreki sıkıntı çektiğini belirten Köz, "Ameliyattan önce gece olmasını hiç istemiyordum. Şimdi ise bu hastalıktan kurtuldum" dedi.

SAMSUN´da yaşayan Aşkın Köz (48), uyku apnesi hastalığından ameliyatla kurtulup, sağlığına kavuştu. Gece uyurken süreki sıkıntı çektiğini belirten Köz, "Ameliyattan önce gece olmasını hiç istemiyordum. Şimdi ise bu hastalıktan kurtuldum" dedi.
Samsun'da 25 yıldır TIR şoförlüğü yapan Aşkın Köz, uyku sorunu nedeniyle işinde sıkıntılar yaşamaya başladı. Direksiyon başında kısa aralıklarla uyuya kalması üzerine hastaneye giden Köz'e 'koah' teşhisi konulup, tedavi uygulandı. Ancak bu tedaviden bir sonuç alınamadı.
Bunun üzerine Samsun´da Büyük Anadolu Hastanesi'ne giden Köz´e, burada uyku labaratuvarında test yapıldı. Test sonucunda Köz'ün bir gecede 60 defa solunumunun durduğu tespit edildi. Muayene edilen Köz´ün uyku apnesi (horlama ve uykuda solunum durması) olduğu anlaşıldı. Hastanede tedavisine başlanan Köz, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdal Seren tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından Köz, hastalığından kurtulup sağlığına kavuştu.
'SIKINTILARIMDAN KURTULDUM'
Ameliyat olmadan önce uyurken çok sıkıntılar çektiğini dile getiren Köz, "Ben uzun yol şoförüyüm. Normalde 4 saat araç kullanıp 1 saat dinlenmemiz gerekiyor. Ben o 4 saatlik mesafeyi 5-6 sefer uyuyarak gidebiliyordum. Gece uyuyamadığım için gün içerisinde sürekli yorgun oluyordum. Ameliyat olduktan sonra bütün sıkıntılarım geçti. Artık daha rahat araç kullanabiliyorum. Gün içerisindeki yorgunluğum kayboldu. Ameliyat olmadan önce gece olmasını hiç istemezdim. Her gece 2-3 sefer ölüm korkusu yaşıyordum. Ama artık bu sıkıntılarımdan kurtuldum" dedi.
'HEP KORKUYLA UYUYORDUM'
Eşinin rahatsızlığından tedirgin olan Asiye Köz de "Hep korkuyla uyuyordum. Acaba bir şey olacak mı diye korkuyordum. Eşim hep oturarak uyuyordu ben de uyumadan onu bekliyordum. Sürekli tıkanarak uyanıyordu. Ameliyattan sonra ise eşimin bütün sıkıntıları kayboldu. Çok mutluyuz" diye konuştu.
'UYKU APNESİ SIKLIĞI ARTMAKTADIR'
Uyku apnesinin çok sık görünen bir hastalık olduğunu söyleyen Doç. Dr. Erdal Seren ise şunları söyledi:
"Bu hastalık hastanın hem sağlık durumunu hem de sosyal çevresini etkileyen bir hastalık. Hastamız bize şiddetli horlama ve ağır derece uyku apnesi sorunlarıyla geldi. Biz de yapmış olduğumuz ameliyat sonrasında hastamızın şikayetlerinin düzeldiğini artık günlük yaşamında daha rahat olduğunu gözlemledik. Uyku apnesi ameliyatında uygun hastalardan çok olumlu sonuçlar alınmakta. Bunun için de değerlendirmelerin yapılıp hastanın ameliyattan fayda göreceğine karar vermemiz gerekiyor. Uyku apnesi uykuda nefesin durmasıdır. Uyku esnasında şiddetli horlama ile nefesin 10 saniye ve üzerinde durmasına uyku apnesi denmektedir. Burundan başlayarak gırtlağa kadar birçok yerdeki tıkanıklığı ifade eder. Biz buradaki bütün sıkıntıları bulup bir cerrahi müdahale uyguluyoruz. Tolumda uyku apnesinin sıklığı gittikçe artmaktadır."

SAMSUN

18 Kasım 2019 Pazartesi

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