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Atatürk’ün Sevdiği Türküler ve Şiirler Konseri

İHA

İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Gençlik Korosu'nca "Atatürk'ün Sevdiği Türküler ve Şiirler" adlı etkinlik düzenlendi.

Atatürk’ün Sevdiği Türküler ve Şiirler Konseri

İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Gençlik Korosu’nca “Atatürk’ün Sevdiği Türküler ve Şiirler” adlı etkinlik düzenlendi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıldönümü nedeniyle, İlkadım Belediyesi'nce Acem Tekkesi’nde düzenlenen etkinlikte İlkadım Belediyesi THM Gençlik Korosu ve OMÜ TDE Bölümü öğrencileri sahneye çıktı. Atatürk için yazılmış şiirlerin yanı sıra Atatürk’ün sevdiği türkülerden seslendiren öğrenciler, katılımcıları duygu dolu dakikalar yaşattılar.

“Gün Atatürk’ün geleceği baktığı gibi bakma günüdür”
Programda konuşan İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, “Gün sorular sorma, sorgulama, düşünme ve kendimizi geliştirme günüdür. Gün sadece Atamıza duyduğumuz önemi dile getirme, ağıtlar yakma günü değil, Atatürk’ün ortaya koyduğu fikirlere odaklanma günüdür. Gün geçmişi çok iyi analiz edip geleceğe bakma günüdür. Tıpkı onun gibi! Gün kalbimizde Atatürk sevgisiyle, Mustafa Kemal’in fikirlerini gerçekten özümseyip anlayabilme günüdür” diyerek Cemal Safi’den Mustafa Kemal şiiri okudu.

“Ömrünü Türk milletine adayan bir liderdi”
Burada aranızda olmak benim için büyük bir şeref ve onur olduğunu söyleyen Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Hüsrev, “1380’den bu yana kadar Kosova Türkiye’nin Balkanlardaki yurdudur. Bu sebepten biz Anadolu birçok bölgesinde önce Türk’üz. Bizim asli görevimiz belediyecilik her şeyden önce dışarıda dalgalanan ayyıldız Türk bayrağı, örf ve adetlerimiz ve İslam dinini yaşama mücadelesini veriyoruz. Bu gece burada Tüm ömrünü milletinin kurtuluşu, refahı, aydınlığı ve özgürlüğüne adayan atamızı derin bir saygıyla anıyoruz” diye konuştu.
Programa İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, Özel Kalem Müdürü Nevzat Özenç ve şiir severler katıldı.

SAMSUN

18 Kasım 2019 Pazartesi

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