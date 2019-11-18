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FETÖ'den adliyeye sevk edilen şahsa adli kontrol

İHA

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'den adliyeye sevk edilen şahsa adli kontrol

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında kimlik soruşturmasında H.F.B.'nin Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. H.F.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN

18 Kasım 2019 Pazartesi

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