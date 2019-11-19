Samsun'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde saat 21.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan V. idaresindeki 55 SY 795 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü Doğukan V. ile araçta bulunan Yunus G., Onurcan G. ve Kader Ö. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:20

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.