Horlayanlar, uykusunu alamayanlar dikkat

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve BaşBoyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdal Seren, ani ölümlere bile yol açan tehlikeli ve sinsi bir hastalık olan uyku apnesinden ameliyat ile kurtulabileceğini söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri doktorlarından Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve BaşBoyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdal Seren, ciddi bir uyku bozukluğu olan, ani ölümlere bile sebebiyet veren, solunumun uyku esnasında ani bir şekilde 10 saniye ve üzerinde durması durumu uyku apnesi hakkında bilgiler vererek, bu sağlık sorununun ameliyat ile tedavisi olduğunu söyledi.

Uzman Doç. Dr. Erdal Seren, "Uykuda solunum durması, kesintiye uğraması, şiddetli horlamalar uyku apnesi dikkate alınmaz ise ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Uyku apnesinin sebepleri olarak, beslenme, aşırı stres, uyku problemleri, kullanılan ilaçlar, genetik hormonal problemler ve özellikle baş boyun bölgesindeki anatomik problemleri sıralayabiliriz. Tıkayıcı uyku apne hastalıkları hem oran olarak toplumda çok arttı hem de yaş olarak daha genç yaşlar düzeyine kadar indiğini, erkeklerde çok yoğun, kadınlarda ise menopoz sonrası horlamalar ve uyku apnesinde artışlar gözlemliyoruz. Bu ihmale gelmemesi gereken bir sağlık sorunudur” dedi.



“Uyku apnesi tedavi edilebilir bir sağlık sorunudur”

Dr. Seren şunları söyledi: “Uyku apnesi tanısı koyulmuş kişilere öncelikle muayene edilip muayene sonrası değerlendirmede uykudaki tıkanma sorunları çözülüp yani uyku apnesine sebep olacak sebepleri bulup durumuna göre ameliyat planlaması yapılması gerekiyor. Bu anlamda her horlama uyku apnesi değildir. Uyku apnesi şiddetli bir horlamayı takiben uykuda nefesin 10 saniye ve üzeri durması olayıdır. Özellikle gece şiddetli horlama ve nefes durmaları kişiyi sabah kalktığında stresli olmasına neden olması gün içinde uyku hali yapması günlük hayatını da olumsuz etkilemektedir.

Uyku apnesinden ameliyat ile tedavisi yapılmaktadır. Ameliyat olan hastalarımızın şikayetlerinin geçtiğini, günlük hayatlarında rahatladıklarını görmekteyiz.”

SAMSUN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:51

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