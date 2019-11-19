Harabe durumdaki evde yaşam mücadelesi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ikamet eden engelli çocuk annesi Asiye Kırdaş, maddi imkansızlıkları nedeniyle harabe durumdaki evde yaşamını sürdürüyor.

Tekkeköy ilçesine bağlı Kışla Mahallesi’nde yaşayan Asiye Kırdaş, maddi imkansızlıklarla boğuşuyor. Yardıma muhtaç bir durumda olan iki çocuk annesi Asiye Kırdaş, 7 ay önce eşi Naci Kırdaş’ın hayatını kaybetmesi sonrası 600 TL’lik dul maaşı ile geçimini sürdürmeye çalışıyor. Zor şartlar altında olduğunu ifade eden anne Kırdaş, engelli kızına bakmak ve harabe durumdaki evinin düzeltilmesi için gerekli mercilere başvurduğunu, kesin bir çözüm yolu bulamadığını ifade etti.

Kışla Mahallesi'nde yaşayan Asiye Kırdaş, soğuk kış aylarında sıcak bir ev aradığını belirterek yetkililerden evinin yapılmasını talep etti.

SAMSUN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:51

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