Milli Mücadele Sergisi Kıbrıs’ta

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı münasebetiyle Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan ve Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen 'İlk Adımdan Kuruluşa' Milli Mücadele Karma Sergisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin(KKTC) başkenti Lefkoşa’da açıldı.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezinde açılan karma resim sergisine TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Muhammed Meclis, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile büyükelçilik çalışanları ve Kıbrıslı vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışında konuşan Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Milli Mücadele’nin 100. yılında Samsun’dan gelerek burada bu açılan sergide olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Sergi ile Kıbrıs halkını buluşturan Samsun Valisi Osman kaymak ve ekibine teşekkür eden Büyükelçi Başçeri, “İstiklal Harbi'nde cebindeki harçlıklarla bağış yaparak katkıda bulunan Kıbrıs Türk halkı bu sergi ile Anadolu’da yaşanan Milli Mücadele ruhunu bir kez daha hissedecektir. Projeyi hayata geçirenleri tebrik ediyorum. Çok önemli bir proje. 1919’da ortaya çıkan bu olay, sadece gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının eski bir vapuru ile İstanbul’dan Samsun'a çıkışı değildir. Bu olay, Anadolu insanına dışarıdan dikte ettirmeye çalışan bir planın yırtılması için atılan ilk adımdır. Bu nedenle çok önemlidir. 1974’te Kıbrıs’ta Kıbrıs Türklerine dikte edilmeye çalışılan Bir plan yırtıp atılmış, Kıbrıs Türk'ü bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşmuştur. 1919’un 100. yılında böyle bir sergiyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Lefkoşa’da Kıbrıslı Türk halkıyla buluşturan Samsun Valisi Osman Kaymak bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.



"Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim ana vatanımızdır"

19 Mayıs 1919’un 100. yılı vesilesiyle milli mücadele ruhunun yeni nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mili Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Sergide Milli Mücadele’nin ne zor şartlar altında kazanıldığı tarihi belgelerle anlatılıyor. Özellikle gençlerin bu sevgiyi gezmelerini önemsiyorum. Bağımsızlık mücadelesi ne bedeller ödenerek kazanıldığı tarihi belgelerle anlatılıyor. İşte yeni neslin benzer bedeller ödememesi bakımından şanlı tarihini hiçbir zaman unutmaması lazım. Kıbrıs Türk halkı da Milli Mücadele döneminde çok bedeller ödemiştir. Bağımsızlık mücadelesinin 100. yılında hayata geçirilen bu sergi burada açmak çok anlamlı. Samsun Valiliğine teşekkür ediyoruz. Ne mutlu bizlere ki tek millet iki devlet böyle mücadele tarihinin bir parçasıyız. Dünya var olduğu sürede bu iki devlet yaşayacaktır. Bunu etle tırnak gibi görüyoruz. Mücadeleler birlikte olunca başarılı olur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim ana vatanımızdır. Birlikte kurduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36. yılını coşku ile kutluyoruz” diye konuştu.

Bugüne kadar tarih kitaplarından okudukları bağımsızlık mücadelesinin bugün görsellerle tekrar yaşayacaklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, sergide olan görsellerle bağımsızlık mücadelesinin her Türk halkının bedenine nüfus edeceğini sözlerine ekledi.

Samsun Valiliği İl Basın ve Hakla İlişkiler Müdürü Muhammet Meclis ise Milli Mücadele’nin 100. yılında Samsun Valiliği 100. yıl koordinasyon merkezi tarafından hazırlanan 'İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi’ni Türkiye’nin ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kıbrıs halkı ile buluşturmaktan onur ve gurur duyduğunu kaydetti. Meclis, “Bu sergimiz ile bundan 100 yıl önce yokluklar içerisinde verilen bağımsızlık mücadelemizi başta genç nesiller oymak üzere sizlerin dimağına kazmayı ve Milli Mücadele ruhunu yaşatmayı amaçlıyoruz. 100 yıl önce Samsun’dan atılan ilk adımın genç nesillere doğru sade ve etkili bir şekilde aktarılması, Türkiye’nin aydınlık geleceğine ışık tutacaktır. Sevgi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi şartlarda kurulduğunu, kuruluş ruhunun hangi felsefeye dayandığını ve bugünlere nasıl gelindiğini yeni nesillere aktarılması bakımından çok önemli. 19 Mayıs 1919 ruhunun tekrarını Yaşayacağımız bu sevgiyi KKTC halkı ile buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

63 eserin yer aldığı karma sergi 24 Kasım’a kadar açık kalacak.

SAMSUN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:51

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