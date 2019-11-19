Alaçam'da iş yeri yangını

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Samsun'un Alaçam ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında büyük çapta maddi zarar oluştu.

Yangın ilçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Kızlan Mahallesi’nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abbas Akman'a ait iş yerinin önünde içinde gıda maddeleri bulunan buzdolabının alev alması sonucu yangın çıktı. Kızlan Jandarma Karakolunda nöbet tutan askerin dumanları fark etmesi üzere iş yeri sahibine ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. İş yeri sahibi ve komşuları yerel imkanlarla yangına müdahale ettiler. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sunucu yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

SAMSUN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:51

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