19 Mayıslı umreciler kutsal topraklarda

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinden umreye giden vatandaşlar kutsal topraklara ulaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Organizasyonu ile umreye giden Hafız Merkez Kur’an Kursu öğrencilerinin de bulunduğu umreciler 19 Mayıs Merkez Kur’an Kursu Yöneticisi Şaban Şenocak'ın öncülüğünde salavat ve tekbirlerle Sever Dağı Sever Mağarası, Arafat Müzdelife, Mina, Hira Mağarası, Nur Dağı, Hudeybiye, Cidde ve Kabetullah’ı ziyaret ediyorlar.

Merkez Kur'an Kursu Yöneticisi Şenocak, ”Her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı Haç ve Umre Organizasyonu ile kutsal topraklarda bulunuyoruz. Umreci kardeşlerimiz ile makbul bir umre ile sağlıklı bir şekilde yurda dönmeyi Cenabı Allah’tan niyaz ederiz” dedi.

SAMSUN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:51

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