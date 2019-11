Atakum’da kırsalda güç birliği

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, belediye bünyesinde kurulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü çalışmalarıyla kırsal alanda tarım ve hayvancılıkta üreticilerle güç birliği sağlayacaklarını ifade ederek, "En başarılı, en şeffaf çalışmaları Türkiye'ye örnek olacak şekilde Atakum'da uygulayacağız" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü personeli ziraat mühendisleri, veteriner hekimleri ve mahalle muhtarları, Atakum'un kırsal bölgelerindeki Çakırlar ve Kayagüney Mahallelerindeki üreticilerle bir araya geldi. Atakum Belediyesinin kırsal kalkınma alanındaki yol haritasının sunum yapıldığı toplantılarda, üreticinin talepleri ve projeleri konusunda da sorulara cevap verildi.



“Bu işi omuzluyoruz”

Atakum Belediyesinde kurulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün, kent genelinde üretim faaliyeti yapan her mahallede aktif çalışacağını ve üreticinin her süreçte yanında olacağına dikkat çeken Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Bu müdürlük tamamen bu çalışmalara ilişkin görevlendirildi. Bu müdürlüğü kurmamız, bu işi ciddiye aldığımızı ve omuzladığımızı gösterir. Kırsal bölgelerimizde sağlayacağımız güç birliği ile kalkınmayı da hızlandıracağız ve en baştan söylediğimiz gibi Atakum’da herkes kazanacak. Müdürlüğümüz, bu yerleşik alanda, hızlı üretim sağlayabilecek, sağlıklı iletişim kurabilecek ve ürünleri en yakın pazara en verimli şekilde ulaştırabilecek. Ziraat mühendislerimiz ve veterinerler hekimlerimiz sizlere hizmet etmek için buradalar. Mahallelerinizde düne kadar ne yaptıysanız daha iyisi olacağı çok kesin. Bu çalışmalarla, daha kurumsal, daha doğal, sizin hayatınızı daha kolaylaştıracak ve birlikte yaşama kültürünü geliştirecek bir model oluşturacağız. Bölgenizdeki tarımı geliştirmeyi ve ürettiğiniz ürünlerin Atakum ve Samsun’da bilinmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Pazara gelen bir tüketici, alacağı sebze ve meyvenin hangi köyün, hangi çiftçinin ürünü sorabilecek kadar bilinçli olması lazım. Eğer bunu sağlayabilirsek ürünlerinizin pazar sorunu kalmaz ve şehirdeki tüketici nereden ne alacağını bilir" diye konuştu.



Bilimsel tarım yapılacak

Bölge üreticisinin şehirde ticaret yapabilmesi için kooperatif kurulması gerektiğini ve Atakum Belediyesinin kooperatifçilik çalışmalarında önemli aşamalara geldiğini ifade eden Başkan Deveci, "Çünkü tarım, dünyanın her yerinde kooperatif marifetiyle yürütülüyor. Genç bir ekibimiz var ve biz sizin yanınızda olacağız. Kırsal Kalkınma Müdürlüğümüz, kurulumu için büyük çaba sarf ettiğimiz Atakum Ziraat Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve belediyemizde çalışan mühendishekim ekibimizle bilimsel tarım ve hayvancılık yapacağız. Bunun için de Ondokuz Mayıs Üniversitemiz bünyesinde önemli çalışmalar yapan Ziraat ve Veterinerlik Fakülteleriyle dirsek temasında olacağız. Bizim kararlı, yürekli ve birbirine güvenen bir anlayışa ihtiyacımız var. Bana güvenin. Sizin güveninizi sarsacak bir şeyi asla yapmam. Eğer bana güvenip destek olursanız biz bu yükün altından kalkarız. Çocuklarımızın geleceğini kazanırız. Sizin de umudunuz yeşerir ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir toplum oluşturabiliriz. Bizim üretim yapan insanları, tarımdan kopmadan, hayvancılıktan vazgeçmeden, kentte sağlıklı koşullarda yaşayabilmenin ve kentle kurulan iletişimi güçlendirebilmenin yolunu bulmamız gerekiyor. Yapı kooperatifçiliği, tarım kooperatifçiliği ve kentte kadınların emekleriyle ürettikleri ürünlerin pazara ulaştırılmasına ilişkin kooperatifçiliğin türünün en başarılı, en şeffaf ve Türkiye’ye örnek olacak şekilde uygulayacağız. Türkiye’de uygulanan başarılı örnekler de var. Bu uygulama Karadeniz’de de olmalı ve Karadeniz’de de olacaksa bunun başlangıç yeri Atakum olmalıdır" ifadelerini kullandı.



Pazara eksiksiz ulaşım

Üreticiden alınacak sütlerin hijyenik koşullarda işlenip şişeleneceği ve pazarla buluşturulacağı Halk Süt çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Deveci, "Biz sadece süt ile ilgilenmiyoruz, süt kalitesini artıracak, etini nitelikli hale getirecek yem üretimini de planlıyoruz. Köy hayatında tarımın yapılabilmesinde etkili olabilecek tüm alanlara ilişkin fikirler oluşturuyoruz ve buradan verimli bir üretim elde etmeyi hedefliyoruz. Burada tarım alanlarını değerlendirerek, hayvan yemi ya da sebze, meyve üretiminde etkili kılabilecek ve ürettiklerinizi pazara eksiksiz ulaştırabilecek kaliteli üretimi tesis ederek aile bütçesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.

