Atakum Anadolu İHL, Avrupa'dan gelen misafirleri ağırladı

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türkiye Ulusal Ajansı hibe desteği almış Avrupa Birliği “Droppıng Off Dropouts DODO Erasmus+KA2” projesiyle yeni bir başarıya imza attı.

“Droppıng Off Dropouts DODO Erasmus+KA2 ” projesi kapsamında İtalya, Macaristan ve İspanya'dan gelen 10 öğretmen ve 12 öğrenciyi 1016 Kasım 2019 tarihleri arasında ağırlandı. 2 yıl sürecek projenin, koordinatörlüğünü Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi gerçekleştirdi. Uluslararası projede, öğrencilerin düşük motivasyonu, okul terkinin önlenmesi konuları ele alınarak, çözüm önerileri üretildi.



Atakum Anadolu İHL, yabancı okullara örnek model gösterildi

Erken okul terki ve düşük motivasyon problemi yaşayan İtalya, Macaristan ve İspanyalı öğrenci ve öğretmenler; sorunların yaşanmadığı, iyi ve örnek model olarak seçilen Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne güzel uygulamaların paylaşımı için geldi.

Derslere katılan yabancı öğretmenler okulun yabancı dil seviyesi karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı ve yabancı dil seviyesinin çok yüksek olduğunu dile getirdi. Ayrıca yabancı öğretmen ve öğrenciler okulumuzda uygulanan TÜBİTAK Bilim Ödüllerinde Türkiye ikincisi olan "Akran koçluğu ve sosyal içerme" projesi ile ilgili eğitimler aldı.

İtalya, Macaristan ve İspanya'dan gelen 10 öğretmen ve 12 öğrenci Samsun’un tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Okçuluk, origami, video atölyeleri, geleneksel oyunlar gibi kaynaştırıcı faaliyetlerin de yapıldığı proje 15 Kasım Cuma gecesi öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin de katıldığı veda yemeğiyle sona erdi.

12 yabancı öğrencinin aile yanında ağırlandığı projenin sonunda Samsunlu öğrenciler ve aileler misafirlerini gözyaşlarıyla uğurladılar. Projenin bir sonraki ayağı İtalya’da gerçekleştirilecek, 4 öğrenci ve 2 öğretmen okulu temsilen İtalya’ya gidecek.

SAMSUN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:51

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