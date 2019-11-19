Pazar yerinden çaldığı meyveleri satarken yakalandı

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Samsun’un Bafra ilçesinde pazar yerinden çaldığı meyveleri satarken yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 3 gün önce gece Büyük Pazarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar yerinde esnaflık yapan A.D. ve İ.S.’ye ait tezgahtan 100 kilo meyve çalındığı yönde ihbarda bulunuldu. İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda zanlının kimliğini belirleyen ekipler, Ş.S.’yi (23) Atatürk Bulvarı'nda çaldığı meyveleri el arabasında satarken yakaladı.

Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme sürüyor.

SAMSUN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:51

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