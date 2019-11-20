Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu ileri sürülen Irak uyruklu 4 şüpheliyi Atakum ve İlkadım ilçelerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

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