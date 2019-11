Türkiye'de 40 yaş üstü her 5 kişiden biri KOAH hastası

Göğüs Cerrahı Prof. Dr. Ahmet Başoğlu, Türkiye’de 40 yaş üstü her 5 kişiden birinin KOAH hastası olduğunu belirterek, "Oysa 10 KOAH hastasının sadece biri doktora başvurmuş ve doğru tanı alabilmiştir. Bu durumda, ülkemizde bulunan 35 milyona yakın KOAH'lı hastanın sadece 300500 bini kendisinde hastalık olduğunu bilmektedir” dedi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Başoğlu, “20 Kasım Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Günü” ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türk Toraks Derneği olarak hedeflerinin KOAH’ın ve ilişkili risk faktörlerinin her yıl daha fazla kişi tarafından bilinirliğinin artırılması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Başoğlu, “Dünyada 384 milyon KOAH hastası var ve her yıl yaklaşık 3 milyon kişi KOAH nedeniyle yaşamını kaybediyor. Dünyadaki ölüm nedenleri içinde 3. sırada KOAH var. 20 Kasım’da Dünya KOAH Günü’nde, Toraks Derneği olarak ülkemizin dört bir yanında hasta eğitimleri, solunum fonksiyon testi ölçümleri, bilimsel toplantılar ve KOAH’ı tanımanın, farkındalığın önemine dikkat çekecek çeşitli etkinlikler düzenliyoruz” diye konuştu.



“Toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır”

KOAH ilgili bilgi veren Başoğlu, “KOAH nefes yollarında mikrobik olmayan iltihaplanmaya bağlı oluşan, kronik bronşit ve hava keseciklerinin harabiyetine neden olan ilerleyici bir akciğer hastalığıdır. KOAH, tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmasına karşın, kamuoyu tarafından yeterince bilinmeyen bir hastalıktır. KOAH’ın görülme sıklığı 40 yaş üstü yetişkinlerde yüzde 1520'dir. Bir diğer deyişle toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır. Oysa 10 KOAH hastasının sadece biri doktora başvurmuş ve doğru tanı alabilmiştir. Bu durumda, ülkemizde bulunan 35 milyona yakın KOAH'lı hastanın sadece 300500 bini kendisinde hastalık olduğunu bilmektedir” şeklinde konuştu.



Nefes ölçüm testi

KOAH'ın tanısı, basit ve ağrısız bir test olan “nefes ölçüm testi” ile kolayca konabildiğini ifade eden Başoğlu, “KOAH’ın erken tanısı, hastalığa bağlı sakatlık ve ölüm oranlarını azaltacaktır. Bu nedenle, 40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan veya meslek icabı ya da çevresel ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin bulunması halinde kişinin bir göğüs hastalıkları hekimi tarafından görülüp ‘nefes ölçüm testini’ yaptırması gerekir” ifadelerini kullandı.

KOAH’ın ilerleyici bir hastalık olmasına karşı önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Başoğlu, şunları söyledi:

“KOAH’lı bir hastanın yapması gereken ilk iş sigarayı bırakmak amacıyla hekime başvurmasıdır. Sigara bağımlılığı tedavi edilebilen bir hastalıktır. Bunun dışında, diğer zararlı toz ve dumandan uzak durulması, grip ve zatürre aşılarının yapılması ve nefes yoluyla alınan ilaç tedavisinin yanı sıra fiziksel aktivitenin önerilmesi ve uygulanmasının sağlanması; hem hastalık gelişimi hem hastalığın ilerlemesi ve kötü sonuçlarının önlenmesinde önemli bir adımdır. Yeterli bir fiziksel aktivite için ağır egzersizlere gerek yoktur, haftanın çoğu günleri yapılan orta yoğunluktaki fiziksel aktivite yeterlidir. Herkesin yapabileceği bir aktivite olan yürüyüş, düzenli fiziksel aktivitenin sağladığı hemen tüm yararları sağlayabilmektedir.”

SAMSUN 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:19

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.