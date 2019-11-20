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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Farkındalık projeleriyle güvenli çalışma ortamı

İHA

Farkındalık projeleriyle güvenli çalışma ortamı

Geniş bir bölgede 2 milyondan fazla tüketiciye kaliteli ve sürekli elektrik dağıtımı için faaliyetleri yürüten YEDAŞ, çalışanlarının güvenliği ve sağlığına büyük önem veriyor. Eğitim ve iletişim faaliyetleri, farkındalık çalışmaları ile güvenlik kültürünün yaygınlaşmasına özen gösteriyor.

YEDAŞ çalışanlarının güvenliği için sahayı denetliyor ve koşulları iyileştiriyor
Çok tehlikeli iş grupları arasında yer alan elektrik dağıtım sektöründe faaliyet gösteren YEDAŞ, çalışanların güvenli bir şekilde çalışması ve kaza yaşanmaması için bütün önlemleri alıyor. İş kazalarının yüzde 88’i tehlikeli hareketlerden, yüzde 10’u tehlikeli durumlardan, yüzde 2’si kaçınılmaz ve sebebi bilinmeyen hareketlerden kaynaklanıyor. Çalışanların elektriğe temasının engellenmesi, yüksekte güvenli çalışılması için iyileştirme faaliyetleri yapıyor. Operasyonlar sırasında bilinçli çalışılmasını ve İş Sağlığı ve Güvenliği malzemelerinin etkin kullanılmasını sağlıyor. “İş Sağlığı ve Güvenliği”, “Yüksekte Güvenli Çalışma Kuralları”, “İleri Sürüş Teknikleri” gibi eğitimler düzenliyor. Aynı zamanda teknolojiyi yakından takip ederek, VR sanal gerçeklik çalışmalarında kaza simülasyonları hazırlayarak çalışanların hangi durumlarda kaza yaşayacaklarını ve nasıl sonuçlanacağını canlı gibi yaşamalarını sağlıyor. Verdiği eğitimlerle çalışanlarını bilinçlendirerek 0 kaza hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. YEDAŞ İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre birimi yetkilileri, çalışma sahasında incelemeler yaparak kazaya sebebiyet verecek tehlikeli durumları ortadan kaldırıyor. Operasyon sürecini iyi analiz ederek kaza riskini ortadan kaldıracak önlemleri alıyor.

İş sağlığı güvenliği kurallarına farkındalık sağlıyor
YEDAŞ, çalışanlarının sağlığı için sürekli farkındalık projeleri ile güvenlik kurallarına uyulmasının bir yaşam tarzı olarak benimsenmesi için çalışıyor. “İşbaşı konuşmaları” yaparak göreve başlayacak çalışanların kuralları hatırlamasını ve uygulamasını sağlıyor. Her ilin İş Sağlığı ve Güvenliği ekipleri, her gün saha denetimleri gerçekleştirerek uygunsuz durumları tespit ediyor ve çalışanlar ile sıcak iletişim sağlayarak bilgilendirmeler yapıyor. Yöneticiler, saha ekiplerini çalışmalar esnasında ziyaret ederek güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması yönünde değerlendirmelerde bulunuyor. Gün içinde sürekli kurallara ilişkin bilgilendirmeye yönelik mesajlar gönderiyor.
YEDAŞ, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanması, güvenliğin sağlanması için her yıl önemli projeler hayata geçirmekle birlikte, yöneticiler ve saha çalışanlarını buluşturarak sahada yaşananlar hakkında bilgi paylaşımında bulunulmasını sağlıyor. Her yıl iş sağlığı ve güvenliği malzemesi yatırımı yapmakla birlikte malzemelerin etkili kullanılması için de çalışanları, pratik ve doğru kullanım yöntemleri konusunda bilgilendiriyor.

SAMSUN

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 14:56
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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