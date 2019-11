Başkan Sandıkçı: "Bütün çabamız halkımızın daha mutlu olması"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ulus ve Mekke Caddesi esnaflarını ziyaret ederek belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Göreve geldikleri günden bu yana her fırsatta Canik halkıyla birlikte olan, işyerlerini tek tek dolaşarak, onlarla ayaküstü sohbet eden Başkan Sandıkçı, "Bütün çabamızı, bütün enerjimizi halkımızın daha mutlu, daha huzurlu, daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için harcıyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için her daim çalışmaya hizmet üretmeye devam edeceğiz. Halkımızın, esnafımızın yaptığımız çalışmalardan hizmetlerden memnun olmaları, Allah razı olsun demeleri bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Üretmiş olduğumuz projeler ve yapmış olduğumuz hizmetlerle Canik ilçemizi çok daha ileriye götüreceğiz. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek ilçemizi daha yaşanabilir daha modern hale getireceğiz. Bundan sonra da durmadan yorulmadan devletimiz için, milletimiz için hizmetlerimiz devam edecektir" dedi.



“El ele verip birlikte yönetiyoruz”

Ziyaretleri sırasında esnaftan alışveriş de yapan Başkan Sandıkçı; “Vatandaşlarımızın düşüncelerini önemsiyoruz. Yaptığımız hizmetler onların yaşamlarını kolaylaştırmak, daha yaşanabilir bir Canik oluşturmak içindir. Bu nedenle Canik’te oturan her bir vatandaşımızın fikirleri düşünceleri bizim için önemlidir. Bizim yönetim anlayışımızda istişare kültürü vardır. El ele verip, birlikte üretmek, birlikte yönetmek, birlikte çözüme kavuşturmak vardır” diye konuştu.

