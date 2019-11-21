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14 yaşındaki çocuktan 1,5 kiloluk ur çıktı OMÜ Tıp Fakültesi doktorlarından büyük başarı

İHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi doktorları 14 yaşındaki bir çocuktan 16 santim uzunluğunda ve 1 buçuk kilo ağırlığında tümör çıkararak büyük bir başarıya imza attı.

14 yaşındaki çocuktan 1,5 kiloluk ur çıktı OMÜ Tıp Fakültesi doktorlarından büyük başarı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi doktorları 14 yaşındaki bir çocuktan 16 santim uzunluğunda ve 1 buçuk kilo ağırlığında tümör çıkararak büyük bir başarıya imza attı.
Ailesi tarafından, şiddetli böbrek ağrısı şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesine götürülen 14 yaşındaki Ahmet Kal’da yapılan tetkiklerde tümör teşhisi konuldu. Hasta, doktorlar tarafından Samsun’a sevk edildi. OMÜ Tıp Fakültesine getirilen Ahmet Kal, burada ameliyat edildi. 6 saat süren ameliyatta üroloji, genel cerrahi, kalp damar cerrahisi ve anestezi bölümlerinden profesör doktorlar görev aldı. Ameliyat sonucunda Ahmet Kal’dan 16 santim uzunluğu ve 1 buçuk kilo ağırlıkta bir ur çıkarıldı. Renal hücreli kanserin en ileri evresinde olan Ahmet Kal’ın vücudundaki tümör böbreğin içerisinden vücudun ana toplar damarına, oradan da kalbin sağ kulakçığının içerisine kadar uzanmış durumdaydı.

"Bu ameliyat sadece bu konuda çok deneyimli merkezlerde yapılabilir"
Çocukluk çağı böbrek tümörlerinin çok nadir görülen böbrek tümörleri olduğunu ifade eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, "10 yaşından sonra renal hücreli kanser daha sık karşımıza çıkar. Bizim hastamız da 14 yaşında, erkek çocuk. Renal hücreli kanserin en ileri evresinde karşımıza çıktı maalesef. Tümör böbreğin içerisinden vücudun ana toplar damarına, oradan da kalbin sağ kulakçığının içerisine kadar uzanıyordu. Bu tip ileri evre tümörleri daha sık erişkinlerde görürüz. Böyle olgularda tümörün tedavi edilebilmesi için sadece böbreğin çıkartılması yeterli olmaz. Mutlaka kalbe kadar uzanan tümörün çıkartılması gerekir. Bu ameliyat ise sadece bu konuda çok deneyimli merkezlerde gerçekleştirilebilir. Üroloji, genel cerrahi, kalp damar cerrahisi ve anestezi bölümlerinin eş zamanlı ve koordine olarak çalışmasını gerektiren çok komplike bir ameliyattır" dedi.

"Şu an çok iyi durumdayım"
Ameliyat öncesi çok şiddetli ağrılar çektiğini söyleyen Ahmet Kal, "Böbreklerimden baya şiddetli ağrılarım vardı. Kanlı bir şekilde idrarımı yapıyordum. Ameliyattan sonra narkoz etkisi ve biraz da acılarım vardı. Şu an çok iyi durumdayım. Biraz zamanla çok daha iyi olacağım. Doktorlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SAMSUN

21 Kasım 2019 Perşembe

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