Robot Takımı öğrencileri “Fotovoltatik” projesini Başkan Demirtaş’a anlatılar

Final Okulları Robot Takımı öğrencileri “Fotovoltatik” projesini İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a anlatı.

Samsun’da eğitimöğretim veren Final Okulları Robot Takımı “Andromeda” öğrencileri kendi hazırladıkları güneş enerjisi ile çalışan bulunduğu çevreyi temizleyen “Fotovoltatik Gemi” adlı projelerini anlatmak üzere İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Öğrencileri temiz bir çevre konusundaki hassasiyetlerinden dolayı tebrik eden Başkan Demirtaş, çevre ile alakalı her türlü projeye İlkadım Belediyesi olarak destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Final Okulları Müdür Yardımcısı Esra Şahin, 9 ve 10.sınıflardan oluşan robot takımı ve takım koçları ile birlikte 16 Şubat’ta Kayseri’de bu yıl 16.sı düzenlenen “FirstLego League City Shaper” temalı yarışma kapsamında hazırladıkları “Fotovoltatik” gemi projelerini İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a bilgiler sunarak, gerçekleştirmeyi planladıkları proje ve etkinlikler için de Başkan Demirtaş’tan destek istediler.



“Çevre konusunda bölgemizde sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz”

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Son günlerde kentimizde çevre konusunda sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bölgemizde kurulmak istenen Biyokütle Enerji Santrali ve her türlü çevresel sorunlara karşı olan hassasiyetimizi sürekli dile getiriyoruz. Bu konularda elimizden geldiğince halkımızı da bilinçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.



“Çevre ile ilgili her türlü projeye destek vereceğiz”

Çevreye olan bu duyarlılıklarından dolayı öğrencileri tebrik eden Başkan Demirtaş, İlkadım Belediyesi olarak çevremizin korunması ve temiz tutulması ile ilgili her türlü projeye de destek vereceğiz. Başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

