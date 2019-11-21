Mersin narenciyesi Samsun’dan taşınacak

Yeni başlayan SamsunNovorossiyskSamsun hattının ilk gemisi Samsun Limanı'na yanaşarak soğutuculu konteynerlerin tahliyesine başlandı.

Hava ve liman durumuna bağlı olarak 3 ila 4 günde bir yapılacak tur ile ihracatın hızlı ve güvenli bir şekilde devam etmesi sağlanacak. Kara nakliyesi ile Samsun’a gelen yükler Samsunport tarafından soğutuculu konteynerlere yüklenerek Rusya’ya ihraç edilecek.

Samsun Limanı yetkililerinin belirttiği üzere amacın, üreticinin ürününün daha hızlı ve kısa bir sürede pazara ulaşmasını sağlamak ve ülke ihracatına destek olmak olduğu belirtildi.

SAMSUN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:19

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.