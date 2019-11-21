Traktör sürücüsü pes artık dedirtti

Samsun’un Bafra ilçesinde çift yönlü karayolunda bulunan yaya geçidinden geçen traktör sürücüsü görenlere 'pes' dedirtti.

SamsunSinop karayolunda, yayalara ait yoldan trafiğin yoğunluğu aldırmadan, yolun karşısına geçmeye çalışan traktör sürücüsü kazaya davetiye çıkardı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yolun karşına geçerek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan traktör sürücüsü trafik kurallarını hiçe saydı.

SAMSUN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:53

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