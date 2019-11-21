Fransız besteciler SAMDOB sahnesinde

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Fransız edebiyatı, flüt ve piyano esintileriyle Zehra Yıldız Sahnesi’nden Samsun’a açılıyor. 22 Kasım Cuma akşamı gerçekleşecek konserde birbirinden eşsiz 10 parça Fransız şairlerin dizeleriyle birlikte seslendirilecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB ) sanatçıları Soprano Sezgi Elhüseyni, Piyanist Anna Tarakanova ve Flüt Sanatçısı Hande Çakır’ın gerçekleştireceği “Fransız Bestecileri Akşamı” konserinde, Fransız bestecilerine ait eserlerin yanı sıra, Fransız edebiyatının önemli isimlerinin şiirleri, sanatçıların dokunuşlarıyla ilk defa yankılanacak.

20192020 sanat sezonunda Zehra Yıldız Salonu’nda gerçekleştirilecek ikinci tematik konser olan “Fransız Bestecileri Akşamı”, 22 Kasım Cuma günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek.

SAMSUN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:19

YATSI 18:43

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