Samsun'a uyuşturucu hap getirirken yakalandılar

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Amasya'dan Samsun'a 2 ayrı otomobille uyuşturucu hap getiren 4 kişiyle uyuşturucuyu aldıkları şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu Amasya’nın Taşova ilçesinden Samsun’a uyuşturucu hap getirileceğinin bilgisini aldı. Olayla ilgili SamsunAnkara karayolunda operasyon yapan narkotik polisi 2 ayrı otomobilde T.Y., K.A., O.Y. ve U.K.’yi 616 kapsül sentetik eczayla yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik polisi Taşova ilçesinde de olayla bağlantılı olan Z.G.’yi de yakalayarak Samsun’a getirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 5 şahıs, "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:53

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