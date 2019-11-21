FETÖ’den aranan kadın teslim oldu

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Samsun’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı gerekçesiyle polis tarafından aranan bir kadın teslim oldu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı ileri sürülen S.B. adlı kadın teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan S.B., Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:22

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İKİNDİ 14:56

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YATSI 18:43

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