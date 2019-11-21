Canikli muhtarlardan Başkan Demir'e 'hizmet' teşekkürü

Samsun'un Canik ilçesinde muhtarlar, yerel seçimler sonrası özellikle yol ve alt yapıya yönelik yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilçelerde başlattığı 'asfalt ve beton yol' çalışmaları, tüm hızıyla devam ediyor. Canik ilçesinde muhtarlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir sayesinde hizmete kavuştuklarını ifade ederek, "Başta sayın Başkanımız olmak üzere Büyükşehir yönetimine ve tüm ekiplere teşekkür ediyoruz" dediler.



Fen İşlerinden 'aciliyet' kriteri

2023 yılına kadar ilçelerin yol, su ve kanalizasyon sorunlarını çözmeyi hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, alt yapı yatırımlarını sürdürüyor. Yol çalışmalarını 'aciliyet kriteri'ne göre belirleyen Fen İşleri Daire Başkanlığı, 4 ayda 17 ilçede toplam 450 kilometre asfalt yolu hizmete açarak rekor kırdı. 2020 yılı yatırım ve faaliyet programı kapsamında ilçelerde yapılacak toplam yol uzunluğu ise 1000 kilometre olarak belirlendi.

Samsun’un Canik ilçesinde uzun yıllardır biriken sorunlar da, Büyükşehir Belediyesi ve Canik Belediyesi iş birliği ile çözüme kavuşuyor. Birçok mahallede kısa sürede yapımı tamamlanan yollar, ilçenin ulaşım konforunu artırıyor. 4 ayda yaklaşık 40 kilometrelik yol yapımı tamamlanırken ilçede diğer çalışmalar ise sürüyor.



Kaşyayla'da beton yol sevinci

Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarından ve çalışmalarından memnun olduklarını söyleyen mahalle muhtarları, diğer sorunların en kısa zamanda çözüleceğine inandıklarını belirtti. 5 kilometre uzunluğunda yapılan beton yolun hizmete girdiğini ifade eden Kaşyayla Mahalle Muhtarı Şakir Altuntaş, “Yol sorunumuz uzun yıllardır var. Bizi zora sokan en büyük sorun, Büyükşehir ile ilçe belediyesi ayrımıydı. Başkanımız Mustafa Demir bunu ortadan kaldırdı. Birlik ve beraberli içerisinde ilçemizde hizmet anlamında kıpırdanma oldu. 5 kilometrelik beton yolumuz yeni yapıldı. KaşyaylaSarıbıyık ve Düvecik yolumuz ise 2020 yatırım programına alındı. Gelecek yıl çalışmalar inşallah başlayacak. Saha ekiplerinin çalışmalarından da çok memnunuz. Herkes görevini layıkıyla yaparak işini zamanında bitiriyor. Başkanımızın verdiği sözlerin hepsini yerine getireceğine inanıyorum. Kendisine teşekkür ederiz" dedi.



“Başkan demir ile işler değişti”

Hasret kaldıkları Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine kavuştukları için mutlu olduklarını dile getiren Hasköy Mahalle Muhtarı İbrahim Çakır ise şunları söyledi:

"Geçmiş döneme göre çok büyük fark var. Büyükşehirden hiç bir hizmet ve yardım alamıyorduk. Daire başkanlarının yanına gidiyorduk. ‘Olur’ diyorlardı ama icraat yoktu. Başkandan randevu bile alamıyorduk. Mustafa Demir başkanımız geldi işler değişti. Kısa zamanda çok güzel işler başardı. Yaptığı çalışmalardan de memnununuz. Sorunlarımıza büyük ilgi gösteriyor ve çözümü için çaba harcıyor. Canik Belediyesi ile birlikte çalışarak üniversite yolumuzu yaptılar. Bazı cadde ve sokaklarımız asfaltlandı. Ara yollarımıza geçici olarak yamalar yapıldı. Önemli mesafe kat edildi. Her şey çok güzel gidiyor. Allah Başkanımız Mustafa Demir'den razı olsun."



Muhtar Yüksel: “Canik şahlanacak”

Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı Osman Yüksel de Büyükşehir Belediyesinin yatırım ve hizmetleriyle Canik’te büyük bir şahlanış yaşanacağına inandığını kaydetti. Yüksel, “Başkanımız Mustafa Demir’in kişiliğini ve karakter yapısını çok iyi bildiğim için Samsun ve ilçemiz için büyük şans olduğuna inanıyorum. Su, kanalizasyon ve asfalt yol çalışmalarında önemli hizmetler yapıldı. Mustafa Demir başkanımızdan 7 ayda umduğumuzdan daha fazla hizmet aldık. Saha ekiplerinden memnunuz. İşi bilen insanlar çalışıyor. Arızayı çabuk bulup anında müdahale ediyorlar. Önümüzdeki 5 yılda Canik’te çok büyük değişimler yaşanıp ilçemiz şahlanacak. Ama şimdi birlikte iyi bir işler yapacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

SAMSUN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:53

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