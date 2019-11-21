Dr. Al: “Çağın hastalığı diyabetin tedavisi var” “Türkiye’deki 12 milyon şeker hastasından 4 milyonu hasta olduğunu bilmiyor”

Laparoskopik, Bariatik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Al, son dönemlerde oldukça sık görülen diyabetin (şeker hastalığı) tedavisinin olduğunu söyledi.

Çağın hastalıklarının başında diyabet (şeker) hastalığı geliyor. Şeker hastası sayısı gün geçtikçe de artış gösteriyor. Uzmanlar, yeni doğan bebeklerde bile bu hastalığa rastlandığını belirtiyor. Uzmanlara göre 2040 yılında her 10 kişiden birinin şeker hastası olması bekleniyor. Büyük Anadolu Hastaneleri Laparoskopik, Bariatik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Al, hastalığın tedavisinin erken tanı mümkün olduğunu ifade ederek, açıklamalarda bulundu.



“Türkiye’deki 12 milyon şeker hastasından 4 milyonu hasta olduğunu bilmiyor”

Hastalık hakkında bilgiler veren Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Al, “Artık sadece Türkiye'den değil, ilimize dünyanın dört bir yanından gelen hastalarımızı tedavi ediyoruz. Türkiye de yapılan araştırmalarda 12 milyon şeker hastası var ama bunun 4 milyonu şeker hastası olduğunun farkında bile değil. Bireyin hayat kalitesini bozan, yaşam süresini kısaltan, önemli organlarda oluşturulduğu hasarlardan dolayı da aile bireyleri arasında da iş ve güç kaybına yol açan diyabet için vereceğiniz bir kan ile ortaya çıkabiliyor” dedi.

Tedavi yöntemlerinden de bahseden Dr. Al, şunları söyledi:

“Ölümcül hastalıkların başlamasında önemli rol oynayan şeker hastalığında ayakta yaralar, bacaklarda halsizlik, sık idrara çıkma, ağız kuruluğu gibi belirtiler baş göstermektedir. İlerleyen yaşlarda değil artık doğan bebeklerde bile şeker hastalığı görünüyor. Biz diyabetin ne kadar farkında olursak, bu hastalığı önlemede, hastaları kurtarma da o kadar şansımız yüksek oluyor. Bunan ilgili olarak son olarak İstanbul'dan ve Danimarka'dan gelen ve 8 ve 20 yıldır bu hastalıkla mücadele eden iki hastamıza Büyük Anadolu Hastaneleri'nde metabolik cerrahi ile tedavi ettik. Şuan da sağlıkları çok iyi. Diyabete bağlı olan sağlık sorunlarından kurtulmuş durumdalar. Kendileri yaralardan, ilaçlardan ve kullandıkları insülinden kurtulduklarını ifade ediyorlar. Ameliyattan öncesi yaptığımız muayene testlerin ardından hasta uygun ise operasyonu gerçekleştiriyoruz. Ameliyatlar laparoskopik metabolik cerrahi ile yapılıyor ve önemli düzeyde başarı sağlıyoruz.”

SAMSUN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:19

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.