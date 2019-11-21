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Vali Kaymak: “Samsun'a özgü ürünler markalaşarak ve coğrafi işaret alarak piyasaya girmeli” Samsun ...

İHA

Vali Kaymak: “Samsun'a özgü ürünler markalaşarak ve coğrafi işaret alarak piyasaya girmeli” Samsun Gıda Fuarı 2019’un açılışı gerçekleşti

Samsun Valisi Osman Kaymak, “Sadece tarlada ürünleri üretip kamyonlarla göndermek yerine bunları paketleme, işleme konusunu değerlendirmek durumundayız. Samsun’a özgü ürünler markalaşarak ve coğrafi işaret alarak piyasaya girmeli” dedi.
‘4. Samsun Gıda Fuarı 2019’ Samsun Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik Fuarı’ kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarın açılış konuşmasını TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Gökdemir yaptı. Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıkgöz, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Eyüp Güler’in ardından konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır, gıda sektörü bağlamında oldukça önemli bir coğrafyada bulunduklarını söyledi. Hızır, “Oldukça geniş çeşitliliğe sahip ürün gamımız var. Ancak, şüphesiz bunu uygun koşulları temin ederek pazarlamak durumundayız. Bu uyumlaştırmayı sağlamak üzere yapılan düzenlemeleri oldukça önemsiyoruz. Gıda gelişime çok açık ve insanlık tarihi boyunca sonu gelmeyecek bir sektör. Bu nedenle sahip olduğumuz fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Gıda sektörü, şüphesiz Samsun’un ticaretinde de oldukça önemli bir paya sahip. Bu bağlamda değerini her yıl üstüne koyarak artıran ve sektörün önde gelen firmalarının tek bir çatı altında buluştuğu Gıda Fuarı’nı çok anlamlı ve değerli buluyorum” diye konuştu.

"Hayati önem taşımakta”
Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, gıda ve gıda üretiminin hiçbir zaman önemini yitirmeyecek bir işlev olduğunu ifade ederek, “Bilim insanlarının çokça üzerinde durduğu dünyanın gelecekte yaşaması en muhtemel küresel kriz olarak gıda ve su kaynakları krizi gösterilmekte. Bu nedenle sağlıklı gıda üretimi, üretilen gıdanın sağlıklı bir şekilde insanlarımıza pazarlanması hayati önem taşımakta” şeklinde konuştu.
Toplamda 378 bin 17 hektarlık alanda tarımsal faaliyet gerçekleştiren Samsun’un gıda üretiminde en önemli şehirlerden biri olduğunu ifade eden Soğuk, “Samsun bu büyük potansiyelini çok daha iyi noktalara taşıyabilmesi için bu tür fuarlar büyük önem taşımakta. Samsun’da üretilen başta sebze meyve olmak üzere her türlü gıdasal ürün işleme paketleme ve pazarlama noktasında gelişim göstermesi, gıda fuarı sayesinde yapılacak tanıtımla ortaya konacak iş birlikleriyle mümkün olacak” sözlerine yer verdi.

"Samsun fuarlar kenti"
Soğuk’un ardından kürsüye gelen Vali Osman Kaymak ise Samsun’un fuarlar kenti olduğunu ve geçmişte bu konuda çok güzel tecrübeleri olduğunu belirterek, “Samsun’da 23 ayda bir fuar açmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Karadeniz’in önemli kentlerinden ilk adım şehri Samsun’un dört ulaşım yolu ağında bulunması ve ticaret merkezi olması bu fuarları çok anlamlı kılıyor. Samsun aynı zamanda üç tane büyük ovası olan bir tarım kenti. Ülkemizin gıda sektörüne olan katkılarımızla iddialı bir kentiz. O yönüyle de Gıda Fuarı’nın burada olması anlamlı” ifadelerini kullandı.
Üretimden paketleme ve işlemeye kadar bütün gıda sektörü paydaşlarının bu fuarda bir araya geleceğini ifade eden Vali Kaymak şöyle devam etti:
“Bahsedildiği gibi gıda çok önemli bir alan. Artık insanlar bilinçlendiler ve her şeyi çok yakından takip ediyorlar. O yönüyle sağlığımızı direkt olarak ilgilendiren bu alanın en iyi şekilde tanınması ve ürünlerin de tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaştırılması büyük önem taşıyor. Bu fuarlarda bir yerde bunu sağlıyor. Özellikle Samsun ve bölge illeri olarak burada yapacağımız çalışmalar hem Samsunumuzun hem bölgemizin çok değerli ürünlerinin tanıtılması, işlenmesi ve katma değerinin artırılması konusunda çok büyük katkı yapacaktır.”

“Samsun’da yaşamak çok güzel”
Samsun’un fındık, çeltik ve sebze üretiminde iddialı bir il olduğunu dile getiren Kaymak konuşmasını şöyle tamamladı: “Ancak üretimlerimizdeki katma değeri artırma konusunda daha yoğun çalışmamamız lazım. Sadece tarlada ürünleri üretip kamyonlarla göndermek yerine bunları paketleme, işleme konusunu değerlendirmek durumundayız. Samsun’a özgü ürünlerin markalaşarak ve coğrafi işaret alarak piyasaya girmesi çok önemli. Aynı şekilde kendi yemek kültürümüzün de çağın gereklerine uygun olarak tüm dünyaya sunulması çok önemli. İnşallah bu fuarlar buna da katkı sağlayacaktır. Şehrimize katkı yapacak her türlü fuara katılmamız lazım. Nerede bir tanıtım fuarı varsa orada yöresel ürünlerimiz ve yöresel yiyeceklerimizle orada olmalıyız. Gerçekten Samsun’da yaşamak çok güzel, Samsun’un yemek kültürü çok güzel, ürünleri çok güzel, insanımız çok güzel bu güzellikleri Türkiye ve dünyayla paylaşmak durumundayız. Bu konuda da bütün kurumlarımızla iş birliği yapmak durumundayız. El ele verebilirsek bu güzel kenti daha ilerilere götürebiliriz. Şüphesiz dünyayla entegre olmak, dünyadan alırken aynı zamanda dünyaya da vermek durumundayız. Ancak kendi değerlerimizi unutmadan dünyayla entegre olmalı, kişiliğimizi koruyarak her alanda mücadelemize devam etmeliyiz diye düşünüyorum.”
Konuşmaların ardından ‘Samsun Gıda Fuarı 2019’un açılışı Vali Osman Kaymak ve diğer protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.
Açılış töreni sonrasında protokol üyeleriyle birlikte fuarda bulunan stantları gezerek, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.
Açılış törenine ayrıca; ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, ulusal ve uluslararası sektör temsilcileri, 22 farklı ilden gelen Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Karadeniz Aşçılar ve Turizmciler Birliği (KATBİR) üyesi aşçılar ile çok sayıda davetli katıldı.
Fuar, 24 Kasım’a kadar açık kalacak.

SAMSUN

21 Kasım 2019 Perşembe

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