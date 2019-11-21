Samsun Eğitim dergisi 2. sayısı çıktı

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, yazarlarının tamamı öğretmenlerden oluşan Samsun Eğitim Dergisi yine dopdolu bir sayı ile okurların ilgisine sunuldu.

Kapak konusu “okul” olarak belirlenen derginin bu sayısında 21. yy. Okulu Olabilmek, Okul Kültürü ve Okul Verimliliğinin Oluşturulması, Okul Tükenmişliği Üzerine, Okulda Akran İlişkileri ve Akran Öğrenmesi, Okulların Akreditasyonu, Değer Kavramı ve Okullarda Değerler Eğitimi gibi okulu temel alan yazılara yer verildi. Yeni nesil çocukların değişiminden bahseden İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Alfa çocukları paylaşım, çalışma, eğlenme, haberleşme, sosyalleşme, oyun, öğrenme, eğitim diye anladıkları, algıları, olanakları ve araçları bugüne kadarki nesillerin gördüklerine hiç benzemiyor. Öyleyse değişen kuşaklara hızla değişen okullar ancak uyum sağlayabilir. Öyleyse soru şu; Yeni kuşak okullar nasıl olmalı? Okulu yenidünyada nasıl konumlandırmalıyız? Bu sorulara cevap ararken başka yeni sorular da karşımıza çıkıyor. Okul bir çocuğun hayatında neden vardır? Okulun tek amacı bilgi aktarmak mıdır? Okul sayesinde çocuk yeni deneyimler kazanır mı? Okul çocukların sosyalleşmesinde niçin bu kadar önemli? Okul eğlenceli mi olmalı? Okul dijital mi olmalı yoksa daha sade mi olmalı? Samsun Eğitim dergimizin bu sayısında bu sorulara cevap bulmanıza yardımcı olacak içerikler bulunuyor” dedi.



Dopdolu bir dergi

Okul temasının dışında Samsun Eğitim dergisinde 21. Yüzyılın Öğretmen Modeli: Öğretmen Liderliği, Dünya Ölçeğinde Öğretmenlerin Saygınlık Statüsü, Sınıfta Zaman Yönetimi, Öğretmenlerin Beslenmesi, Öfken Kontrol Uygulamaları ve Yeni Yaklaşımlar, Pozitif Psikoloji Çerçevesinde Mutluluk ve Mutlu Eğitim ve Yabancılara Türkçe Öğretimi gibi öğretmenlerin ilgisini çekecek onlarca yazıya yer verildi. Günümüz eğitim teknolojilerinin önemi hızla artmasına karşın Samsun Eğitim Dergisi, öğretmenlerin ilgisini çekecek ve sınıflarında kullanabilecekleri birçok cep telefonu uygulamasının tanıtımını yapıyor ve nasıl kullanılacağı konusunda bilgi verilen bir dosyayı öğretmenlere sunuyor.

Samsun Eğitim dergisi her sayıda farklı bir düşünürün eğitim konusundaki görüşlerine yer veriyor. Bu sayısında Cemil Meriç’in eğitim görüşünü anlatan bir yazıya geniş olarak yer verildi. Yazıda Cemil Meriç için “Eğitimin öğretmekle bitmediğine, hocatalebe ilişkisinin sadece sınıfla ve ders saatiyle sınırlı kalmaması gerektiğine inanan bir hocaydı.” cümlesiyle giriş yapılıyor. 112 sayfadan oluşan Samsun Eğitim dergisinin ikinci sayısında tasarım, editör, inceleme, konu ve içerik oluşturulması gibi tüm aşamaları Samsunda görev yapan öğretmenler tarafından yapılırken ayrıca dergide 108 makaleye yer verildi. Dergiye Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sayfasından dijital olarak da ulaşılabiliyor.

SAMSUN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:19

YATSI 18:43

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