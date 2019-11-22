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Tescilli Bafra pidesine kadın eli değdi

DHA

SAMSUN'un Bafra ilçesinde pide salonu işleten eşi Necati Özdemir'den Bafra pidesinin yapılışını öğrenen Ayşe Özdemir, destek alıp, kendi iş yerini açmak istiyor. Ayşe Özdemir'in coğrafi işaretli meşhur Bafra pidesi, müşterilerin beğenisini topluyor.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde pide salonu işleten eşi Necati Özdemir'den Bafra pidesinin yapılışını öğrenen Ayşe Özdemir, destek alıp, kendi iş yerini açmak istiyor. Ayşe Özdemir'in coğrafi işaretli meşhur Bafra pidesi, müşterilerin beğenisini topluyor.
Eşiyle birlikte çalışan Ayşe Özdemir, ince hamuru, gevrekliği, odun ateşinde pişirilişi, yapılışında kullanılan doğal tereyağı, peyniri ve özel olarak hazırlanan kıymalı harcıyla diğer pidelerden farklı olan Bafra pidesini elleriyle hazırlayıp, müşterilerinin beğenisine sunuyor. Hüneriyle erkek fırın ustalarına taş çıkartan Ayşe Özdemir'in hazırladığı `coğrafi işaret´ tescilli Bafra pidesi, pide müdavimlerinin de yoğun ilgisini görüyor. Yöre sakinlerinin, hafta sonu kahvaltılarında sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Bafra pidesi, bölgenin yemek kültüründe önemli bir yer tutuyor. Bafra pidesi, nişan, düğün, kına, mevlit gibi özel günlerde de sofralarda yerini alıyor.
'TEK İSTEĞİM PİDE SALONU AÇMAK'
Kendine ait pide salonu açmayı hedeflediğini belirten Ayşe Özdemir, ilk başlarda eşine yardım etmek için gittiği pide salonda ustalaştığını söyledi. Hazırladığı pidelerin beğenildiğini kaydeden Ayşe Özdemir, "Bu işin tüm inceliklerini öğrenmeliyim diye düşündüm. `Pideyi sadece erkekler yapar´ algısı var. Bu işi kadınların da yapabileceğini göstermek, bu algıyı kırmak istedim. Tek isteğim, kendi pide salonumu açmak. Bunun için de KOSGEB´den destek alıp, kendime ait pide salonu açmak için uğraş vereceğim. Eğer pide salonu açabilirsem sadece kadın çalıştırmayı düşünüyorum. Bafra pidesi çok meşhur ve bu meşhur pideyi sadece erkekler yapmıyor. Kadınlar da çok güzel yapıyor" dedi.
''HANIMINA ÇIRAK OLMUŞSUN´ DİYORLAR'
Necati Özdemir ise, müşterilerinin kendisine eşinin yanında çırak kaldığı yönünde espri yaptıklarını dile getirerek, "Eşim ilk zamanlarda bana yardım için salona geliyordu. Sonra pide yapmayı çok sevdi. İşi kısa sürede öğrendi. Hazırladığı pideler gerçekten çok güzel. Müşterilerim ve arkadaşlarım, `Hanımına çırak olmuşsun´ diyerek esprili dille bana takılıyorlar" diye konuştu.

SAMSUN

22 Kasım 2019 Cuma

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