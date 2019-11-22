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Atakum Kitap Fuarı kapılarını açıyor

İHA

Atakum Belediyesi, 615 Aralık 2019 tarihleri arasında bu yıl ilki gerçekleşecek Atakum Kitap Fuarı ile kitapseverlerle buluşacak.

Atakum Kitap Fuarı kapılarını açıyor

Atakum Belediyesi, 615 Aralık 2019 tarihleri arasında bu yıl ilki gerçekleşecek Atakum Kitap Fuarı ile kitapseverlerle buluşacak.
Önemli yazarları ağırlayacak ve kitap aşkını dalga dalga yayacak fuarda, onlarca yayıncı ve marka da Atakumlulara fuara özel indirimler sunacak. Atakum Belediyesi, bu yıl ilki gerçekleşecek olan Atakum Kitap Fuarı'nın kapılarını açmaya hazırlanıyor. 615 Aralık 2019 tarihlerinde Atakum Kent Meydanı'nda kitapseverleri ağırlayacak olan fuar, aynı zamanda 50 yazar, 40 yayıncı ve 100 markayı da Atakumlularla buluşturacak. Fuar, 9 gün boyunca 10:0021:00 saatleri arasında ziyaretçilerine açık olacak.

Yazarlar geçidi
Aynı zamanda imza günleri ve söyleşilerin de yer alacağı fuarda, kitapseverler takip ettikleri yazarlarla da bir araya gelecek. Türkiye'nin önemli yazarlarının Atakumlularla buluşacağı fuarda, İhsan Eliaçık, Hulki Cevizoğlu, Sinan Meydan, Bekir Öztürk, Sinan Yağmur, Vehbi Vakkasoğlu, İsmail Tokalak, Reyhan Erdoğan, Ahmet Eroğlu, İsmail Tezgel, Murat Ali Bilkay, Osman Ünal, Hanife Uzun, Halime Özoğlu Temel, Ufuk Tufan, Cemil Kılıç gibi toplamda 50 yazar yer alacak. Zengin kitap içeriğinin kitapseverlerle buluşacağı fuarda, 40 yayıncı ve 100 marka da fuara özel indirimlerle de Atakumlulara sürprizler yapacak.

SAMSUN

22 Kasım 2019 Cuma

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