50 yıllık emek bu sergide "100. Yılın Son 50 Yılında Bir Eğitimci" sergisi açıldı

Emekli Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Abdullah Dede tarafından hazırlanan "100. Yılın Son 50 Yılında Bir Eğitimci" adıyla fotoğraf, eğitimöğretim dokümanları, ödevler, başarı, belgeleri ve afişleri sergisi Atatürk Kültür Merkezinde açıldı.

Öğrencilerin son 50 yılda yaptığı resim, eğitimöğretim dokümanları, ödevleri, başarıları ve fotoğraflarından oluşan sergi, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı. 100’lerce eserin yer aldığı sergi, ziyaretçilerin beğenisini kazandı.



"50 yıllık birikimim"

Sergide konuşan emekli Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Abdullah Dede, “50 yıllık öğretmenlik mesleğimin bütün birikimlerini bu sergide birleştirdim. 19 Mayıs'ın 50. yılında öğrenciydim. Şu anda da 19 Mayıs’ın 100. yılını kutluyorum. Bu vesile açtığım sergide 50 yıllık birikimimi sergiledim. 19 Mayıs’ın kurtuluşa giden yolunda son 50 yılda eğitimci olarak ben vardım. O arada geliştirdiğimiz eserleri, çalışmaları, öğrencilerimizin emeklerini burada sergileyerek gönül tazeleme yapıyoruz. Sergimiz 3 gün boyunca açık olacak. Daha sonra da OMÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda açacağız. Sergide öğrencilerimizin resimleri, etkinlikleri ve faaliyetlerinden örnekler var” dedi.

3 gün açık kalacak sergi daha sonra OMÜ’de ziyaretçilere açılacak.

SAMSUN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:18

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.