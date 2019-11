Demirtaş: “Herkesi bu yardım faaliyetine destek olmaya davet ediyorum”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kadın Koordinasyon Merkezinin ‘Hayır Çarşı’ ile ilçede çok güzel işler yaptığını belirterek, “Herkesi bu yardım faaliyetine destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Her hafta bir mahalleyi misafir eden Kadın Koordinasyon Merkezi bu hafta Yenidoğan Mahallesi sakinlerini ağırladı.



“İlçemizde yaşayan hiçbir vatandaşımız kendisini yalnız hissetmemeli”

Hayır Çarşısı ve yapılan çalışmalar hakkında Mahalle Muhtarı Erkan Levent ile birlikte gelen mahalle sakinleriyle sohbet eşliğinde bilgiler veren Gönüllü Başkan Lütfiye Demirtaş, “İlçemizde yaşayan hiçbir vatandaşımız kendisini yalnız hissetmemeli. İlkadım Belediyemiz her zaman vatandaşlarımızın yanında. Uzun soluklu olarak devam ettirmek istediğimiz bir proje olan ‘Hayır Çarsına’ hayırsever vatandaşların daha fazla katkı sunmalarını arzu ediyoruz” diye konuştu.



“Çok güzel işler yapıyor”

İçeriği hayır dolu bir programa katılmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Sosyal Yardım Müdürlüğümüzle koordineli çalışan Kadın Koordinasyon Merkezimiz Hayır Çarşıyla ilçemizde çok güzel işler yapıyor. Buna bizzat şahit oldum. İhtiyaç sahiplerine el uzatılması ve bu hassasiyetin var olması oldukça anlamlı. Kıymetli eşim Lütfiye Demirtaş fedakârlıklarıyla ve gönüllü çalışanlarıyla ilçemizde tüm ihtiyaç sahibi insanların evlerine giderek ailenin kapısını çalışıyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediye olarak bu faaliyetlere imkânlarımız ölçüsünde her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ben buradan herkesi bu gönüllü birliğinde oluşan yardım kapısına destek olmaya davet ediyorum” açıklamasında bulundu.



"Bu işin omurgası insani sorumluluk"

İhtiyaç sahiplerine yardım etmenin sosyal belediyecilikten öte insani bir sorumluluk olduğuna vurgu yapan İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürü Cemalettin Çakır, “Yardımlarımızın ana omurgasını hayırsever vatandaşlarımızın tamamen gönüllü olarak verdiği bağışlar oluşturuyor. Yapılan başvurular inceleniyor ve gerçek ihtiyaç sahiplerine her türlü yardım sağlanıyor. Bu gönül işine maddi ve manevi destek veren başta Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’a, iş insanlarımıza, STK’larımıza ve tüm hayırseverlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.



“Gerçek ihtiyaç sahiplerinin kimler olduğunu iyi biliyoruz”

Veren elin erdemi ile alan elin duasını buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Kadın Koordinasyon Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, “Desteklerinden dolayı iş insanlarına ve hayırseverlere teşekkürlerimi sunuyorum. Şunu belirtmeliyim ki, biz gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz. Varlık sahiplerini yokluk içinde olanlara yardım etmeye davet ediyorum. Gerçek ihtiyaç sahiplerini bulmakta zorlananlara da şöyle sesleniyorum: ‘Hayır Çarşısı olarak biz onların kimler olduğunu çok iyi biliyoruz.’ Yardımlarınızı bize ulaştırın, biz de ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım. Bu işin sevabını paylaşalım” ifadelerini kullandı.

