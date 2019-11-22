Cezaevi firarisi tutuklandı

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Samsun’da cezaevinden firar eden şahıs, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen A.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şahıs adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SAMSUN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

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