Özdemir: “Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunan herkes başımızın tacıdır”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Üreterek ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunan herkes başımızın tacıdır” dedi.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Havza Ticaret ve Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar ilçede yeni açılan ve 55 kişinin istihdam edildiği tekstil atölyesini ziyaret ettiler.

Heyet ziyarette öncelik ile işyeri sahibi Yılmaz Arslan ile görüşerek işletme hakkında bilgiler aldılar. Daha sonra ise tekstil atölyesini gezerek çalışan işçiler ile sohbet ederek incelemelerde bulundular.

Tekstil atölyesini gezen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir “Üreterek ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunan herkes başımızın tacıdır. İstihdam üreterek halkımıza iş ve aş sağlamasına vesile olan herkese bu ziyaret nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Üreten kardeşlerimize şükran borçluyuz ve onlara hizmet etmek bizim için ayrı bir şereftir” diye konuştu.

SAMSUN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

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