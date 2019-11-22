Yıldız: “Yesevi, İslamiyet’in Türkistan’a yayılmasında öncü oldu” SAMÜ’de Türk Dünyası ve Hoca Ahmet Yesevi Konferansı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi'in İslamiyet’in Türkistan’a yayılmasında öncü olduğunu söyledi.

Samsun Üniversitesi’nde (SAMÜ) Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Yıldız tarafından, Türk dünyasında önemli bir yeri olan Hoca Ahmet Yesevi’nin hayatının, düşüncesinin ve eserlerinin anlatıldığı “Türk Dünyası ve Hoca Ahmet Yesevi” konulu konferans verildi.

Konferans öncesi Rektörlük Makamında konuğunu ağırlayan Rektör Aydın’a Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız tarafından hediye takdiminde bulunuldu. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Rektör Aydın konuğuna Samsun Üniversitesinin kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi verdi.

Samsun Üniversitesi Canik Kampüsü 100. yıl konferans salonunda, Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) akademik personelleri, Samsun Üniversitesi akademik, idari personeli ve öğrencilerinin katılımıyla konferans gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasında Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “1166’da vefat eden Hoca Ahmet Yesevi’yi kalıcı kılan ve kadim bir gelenek oluşturmasındaki sebep gerek yaşadığı dönem insanları üzerinde gerekse günümüze kadarki zaman zarfında hem yaşadığı coğrafyada hem de başta Anadolu ve Balkanlar olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde çok ciddi etkiler bırakmış ve günümüzde de bırakmaya devam ediyor olmasıdır. Hoca Ahmet Yesevi’nin İslam’ın temel kaynaklarından ve ahlakı Kur’an olan Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetinden beslenen fikirleri ve yaşam tarzı, yazdığı eserler, yetiştirdiği öğrencileri ve kurucusu olduğu Yesevi tarikatına mensup dervişler aracılığıyla başta Avrasya ve Anadolu coğrafyası olmak üzere Balkanlar ve Kuzey Afrika’da etkili olmuş ve olmaya devam etmektedir. Hoca Ahmet Yesevi Orta Asya’dan Mezopotamya’ya, Anadolu’dan Balkanlara kadar yayılan geniş coğrafyada bir mürşit ve gönül insanı olarak yolumuzu aydınlatmış ve aydınlatmaya da devam etmektedir” dedi.

Rektör Aydın, “Hoca Ahmet Yesevi’nin açtığı yoldan yürüyen Taptuk Emre, Yunus Emre, Mevlana Celaleddin Rûmi, Sadreddin Konevi, Davud elKayseri, Hacı Bektaşı Veli, Sarı Saltuk, Baba İlyas, Nisazi Mısrî gibi görül erleri Anadolu’nun irfan medeniyetini inşa etmiş ve akıl ile imanın, aşk ile aşkın olanın, ilim ile ahlakın, inanç ile erdemin ayrılmaz bir bütün olduğunu bizlere göstermişlerdir” şeklinde konuştu.



“Hoca Ahmet Yesevi İslamiyet’in Türkistan’a yayılmasını sağlayan öncü olmuştur”

Prof. Dr. Musa Yıldız ise 12. yüzyılda bugünkü Kazakistan’da yaşamış olan Hoca Ahmet Yesevi’nin Türklerin İslamlaşmasındaki rolüne ve Anadolu ile Balkanların Müslüman olmasındaki önemine değindi. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri’nin bilinmesi ve gelecek nesillere anlatmaları gereken değerli bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Yıldız, “Hoca Ahmet Yesevi Türk dünyasına hâkim olan ahlak anlayışının mimarlarından biri olmuştur. Yaşadığı dönemin hâkim dili olan Farsçayı kullanmak yerine Türkçeyi kullanan ve İslamiyet’in Türkistan’a yayılmasını sağlayan öncü olmuştur. Hoca Ahmet Yesevi’nin felsefesi, zamanla Türk dünyasının dışına taşmasının yanı sıra UNESCO, 2016 yılını ‘Hoca Ahmet Yesevi ve Fuat Köprülü Yılı’ ilan etmiştir. Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü, yaptığı bilimsel çalışmalar ile Hoca Ahmet Yesevi’yi dünyaya tanıtan önemli tarihçimizdir” diye konuştu.

Konferans, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ın Prof. Dr. Musa Yıldız’a plaket takdimi ve hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.

SAMSUN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

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