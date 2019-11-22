Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol

Samsun'da 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametinden 4 şahsa 3 paket halinde 1,07 gram bonzai sattığı tespit edilen K.A.'nın evinde yapılan aramada 0,03 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili K.A. gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında K.A. ile bağlantısı olduğu tespit edilen K.B. gözaltına alındı. K.B.'nin evinde yapılan aramada 2,08 gram bonzai bulundu.

Polisteki sorguları tamamlanan K.A. ve K.B. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.A. ve K.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

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