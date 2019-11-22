Balkona tırmanmak isterken ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti

Samsun'da anahtarı olmayınca evine balkona tırmanırken girmek isteyen bir kişi düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası İsmail Kurtuluş (62) yanında evinin anahtarı olmayınca dış merdivenden ikinci kattaki evine girmek için balkona tırmanmak isterken yere düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:18

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.