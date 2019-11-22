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Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanları Toplantısı Samsun ...

İHA

Samsun'da düzenlenen Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul Yetimleri Derneği Şube Başkanları Toplantısı'nda yüzlerce gazi ve şehit ailesi bir araya geldi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanları Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: "Kahraman ordumuzun şanlı askerleri bugün burada özgüvenle oturmamızın teminatıdır" Samsun Valisi Osman Kaymak: "Bu vatan için bu millet için şehit olmayı kabul etmesek işte o zaman devletsiz olurduk"

Samsun'da düzenlenen Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul Yetimleri Derneği Şube Başkanları Toplantısı'nda yüzlerce gazi ve şehit ailesi bir araya geldi.
Atakum ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Kur’an tilaveti ve dua yapıldı. Açılışta konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, Samsun’da şehit aileleri ve gazileri ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Ardından kürsüye çıkan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ise yaptığı konuşmada, toplantı sürecinin nasıl geliştiğini anlattı ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 1919’dan bugüne gelişen dönemde Cumhuriyetin kuruluşuna ülkeyi götüren en önemli sebebin o dönemin evlatlarının şehadetin hakkını vermeleri olduğunu ifade ederek, “Ama süreç bitmedi. Kahraman ordumuzun şanlı askerleri şuan Barış Pınarı Harekatı'nda ve önceki harekatlarda bugün burada özgüvenle oturmamızın teminatıdır. Bu coğrafyada bizim medeniyetimiz maneviyatımızla özgür, hür namusumuzla, ismimizle, şerefimizle, yaşamamızı temin eden şehitlerimizdir. Hepsini rahmetle, minnetle tekrar anıyorum, şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte bu mevcudiyetimizin nereden geldiğinin bilinciyle anbean yaşamaya devam ediyoruz. Bir tek o da değil bu millet topyekun şehadeti göze almış bir millet” dedi.

“81 milyon nüfusun tamamının sizlere büyük minnet borcu var”
Samsun Valisi Osman Kaymak ise ülkenin dört bir yanından gelen şehit yakınları ve gazilerin büyük Türkiye resmini ortaya koyduklarını ifade etti. Vali Kaymak, “100 yıl önce başlayan Milli Mücadele’nin bitmediğini, birlik ve beraberlik göstergesini ortaya koyuyorsunuz ondan dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizler bu vatan için, bu millet için şehit olmayı kabul etmesek işte o zaman devletsiz olurduk. Bu devlet ayakta olmazdı. İşte devletsiz olanların hallerini görüyorsunuz. Devlet olmadığı zaman ezan olmaz, bayrak olmaz namus olmaz, şeref olmaz. Onun için sizlerin evlatları ve sizler bu duygularla bu ülkenin savunulmasında görev almış şehit yakınları ve gazilerimizsiniz. Onlar için bu 81 milyon nüfusun tamamının sizlere büyük minnet borcu var” diye konuştu.

“Şehitlerin hatırlanmaya ihtiyacı var”
Şehitler ve şehit yakınlarının onurlu insanlar olduğunu ifade eden Vali Osman Kaymak, "Onların hiçbir şeye ihtiyacı yok, onların sadece hatırlanmaya ihtiyacı var. Bizler de onların hatırlarını soracağız. Onların duasını almaya ihtiyacımız var. Onların dualarına talibiz. İnşallah şehit derneklerimiz, gazi derneklerimiz el ele vererek bu kutsal duygunun evlatlarımıza iletilmesi lazım. Bir şehrin şehidi o şehrin onurudur, bir ilçenin şehidi ilçenin onurudur, bir mahallenin şehidi o mahallenin onurudur, bir apartmanda bir şehit varsa o apartmanın onurudur. O şehit yakınına o mahalle, o ilçe, o şehir sahip çıkmak zorundadır. Onların şerefidir namusudur. Onun huzuru, onun mutluluğu, onun sıkıntısı, o mahallenin oradaki kaymakamın, oradaki komutanın, oradaki belediye başkanının şerefidir. Onlara gerekli ihtimamı gerekli özeni göstermeyenler ondan mahrumdurlar. İnşallah hepimize onlara gerekli saygı, hürmeti göstermeyi Rabb'im bizlere nasip etsin. Rabb'im cümlemize şehitliği nasip eylesin, cümlemizi cennetinde buluştursun” ifadelerini kullandı.
Konuşmalar sonrası Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık tarafından plaket takdim edildi. Programa Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

SAMSUN

22 Kasım 2019 Cuma

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