‘Sağlam’ çıktı

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve antrenörleri sağlık kontrolden geçti.

Samsunspor Kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve ikibi, VM Medical Park Samsun Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Samsunspor Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve Yardımcı Antrenörler Gökhan Geylani, Gerçek Yeşilata, Öztürk Tanrıbilir, Utku Yörükoğlu, Erdem Yılmazer ve Şahin Uysal’e VM Medical Park Samsun Hastanesinde kapsamlı sağlık kontrolü yapıldı. Kontrolde ekoefor testine tabi tutulan Samsunspor teknik heyetine çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye muayeneleri yapıldı.

SAMSUN 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

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