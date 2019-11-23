Samsunspor Şanlıurfaspor maçına hazır

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Samsunspor, yarın kendi sahasında karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Kırmızıbeyazlı takım bugün Nuri Asan Tesislerinde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde bir çalışma yaptı. Isınma hareketleri, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından son bulan idmana sakatlıkları bulunan Bünyamin Cesur Karataş ve Okan Dernek katılmadı.

Yılport Samsunspor ile Şanlıurfaspor 24 Kasım Pazar günü saat 13.30’da 19 Mayıs Stadında karşı karşıya gelecek.

SAMSUN 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:17

YATSI 18:42

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