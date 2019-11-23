Rektör Aydın: “Öğretmenlerimiz fedakarlığın ve sevginin timsali”

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, öğretmenlerin fedakarlığın ve sevginin timsali olduğunu söyledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Aydın, “Her varlığın bilgiyle özdeş olduğu dünyada karanlık zihinleri ilim ışığı ile aydınlatan, istikbalimizin mimarı, fedakarlığın ve sevginin timsali, tecrübe ve irfan ile çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, tüm öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum” dedi.

SAMSUN 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

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