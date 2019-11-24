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Bafra’da Öğretmenler Günü kutlandı

İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde "Öğretmenler Günü" çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bafra’da Öğretmenler Günü kutlandı

Samsun’un Bafra ilçesinde “Öğretmenler Günü” çeşitli etkinliklerle kutlandı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu’nun çelenk sunumuyla başlayan Öğretmenler Günü kutlaması, Belediye Kültür Merkezi'ndeki programla devam etti. Bafra İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu,
”Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gayesi olan fikri hür,vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için bu yolda hep birbirlikte omuz omuza yürüyeceğiz. Köklü tarihimizden ve milli değerlerimizden aldığımız güçle öğrencilerimizi evrensel değerlerle, eğitim adına yaktığımız meşalemizi hep birlikte gururla taşıyacağız” dedi.
Daha sonra Kaymakam Cevdet Ertürkmen tarafından 37 öğretmene hizmet şeref belgeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılan anı yarışmasında dereceye girenlere de Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından hediyeleri verildi. Şehit öğretmenler anısına düzenlenen slayt gösterisinin ardından okul öğretmen ve öğrencilerinin “Bir Çiçek İstiyorum” oratoryosu ve çeşitli gösteriler ile program son buldu.
Kutlamalara İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Özer, siyasi parti başkanları, daire amirleri, okul müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

SAMSUN

24 Kasım 2019 Pazar

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