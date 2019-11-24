Samsunspor - Şanlıurfaspor maçının ardından

TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta müsabakasında Samsunspor, Şanlıurfaspor’u 50 yendi. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta maçında Samsunspor, sahasında Şanlıurfaspor’u 50 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Sorumlusu Gökhan Geylani ve Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mutlu Yılmaz, karşılaşmayı değerlendirdi.

Bol gollü bir 3 puan aldıklarını ifade eden Gökhan Geylani, “Zor günler geçiren Şanlıurfaspor’u verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Bizim bundan sonra oynayacağımız bütün müsabakalar muhtemel böyle geçecek. Kapalı bir savunma oyunu oynayıp, merkezi kapatan takımlar ve oyunu rakip sahada oynamaya çalışan, kanaları kullanmaya çalışıp, gol bulmak isteyen bir Samsunspor izleyeceğiz. Burada neyi iyi yapmak lazım? Gol bölgesi içerisinde çok çabuk çoğalmak lazım. Dönen toplarda reaksiyon gösterip, tekrar kazanmak lazım. Bugün bunları kısmen yaptık. Eksik taraflarımız var. İyi yaptıklarımızı geliştirip, kötü yaptıklarımızı da ortadan kaldırmaya çalışacağız. Müsabakaları ne sistemler ne de oyuncular kazanır. Hücum ve savunma prensiplerini o gün rakibe göre daha iyi uygulayan takımlar kazanırlar. Biz de bunu uygulamaya çalışacağız. Adım adım gideceğiz. Bugün 3 puan aldık, önümüzde 20 maç daha var. Her maçı kendi içinde ayrı değerlendirip, bütün puanları toplamaya çalışacağız” dedi.

Şanlıurfaspor’u ayakta tutmak için mücadele verdiklerinin altını çizen antrenör Mutlu Yılmaz ise, “Samsun halkına ve camiasına teşekkür ediyorum. Bizleri çok güzel ağırladılar. Samsunspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Maça U16, U17 takımının oyuncularıyla geldik. İlk yarı hemen hemen istediklerimizi yerine getirdiler fakat daha sonra gücümüz yetmedi. 2. yarıda da 2. golü yedikten sonra genç oyuncularımız panik haline döndü. Daha sonra da skor kaçınılmaz oldu. Biz zaten skoru hiçbir zaman düşünmüyoruz. Şanlıurfaspor’un yaşaması için mücadele veriyoruz. Skorlar bizim için 2. planda yer alıyor” diye konuştu.

SAMSUN 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:17

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.