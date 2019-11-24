Samsun'da Huzur Operasyonu

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Samsun'da polis ekipleri tarafından Huzur Operasyonu düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil polislerin katılımıyla Huzur Operasyonu düzenlendi. Operasyona Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. 19.0020.00 saatleri arasında yapılan operasyonda şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde arama ve GBT sorgulaması yapıldı.

SAMSUN 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:17

YATSI 18:41

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