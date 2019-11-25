Bunalıma giren şahıs kendi aracını yaktı

Samsun'da bunalıma giren bir kişi kendi aracını ateşe vererek yaktı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Kavşağı'nda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren 38 yaşındaki Ö.A. kendi aracını ateşe vererek yaktı. Alevler aracı sararken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ö.A. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:16

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.