Ateşe verdiği aracı kullanılamaz hale geldi

SAMSUN'da yaşayan Ö.A. (38), kendisine ait aracı ateşe verdi. Gözaltına alınan Ö.A.'nın psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında İlkadım ilçesi 100'üncü Yıl Bulvarı Unkapanı Kavşağı'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ö.A., bilinmeyen nedenle sokakta bağırmaya başladı. Seslerden rahatsız olan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Bağırmaya devam eden Ö.A., bir süre sonra kendisine ait park halindeki hafif ticari aracı ateşe verdi. Kısa sürede alev alan araç, kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



SAMSUN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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