Başkan Demirtaş: “Zor gününde vatandaşımızın yanındayız”

– Sosyal belediyecilik anlamında önemli işler yaptıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Cenaze hizmetleri ile vatandaşlarımıza zor ve acılı günlerinde destek oluyoruz” dedi.

İlkadım Belediyesi verilen hizmetlerin dışında zor günlerde de vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, cenaze hizmetleri personeli ile düzenlenen programda bir araya geldi. Muhtarlık İşleri Müdürü Şerif Bahar, yürütülen çalışmalar, hizmetler ve çalışan personel hakkında Başkan Demirtaş’a bilgiler verdi.

Başkan Demirtaş’a bilgi veren Şerif Bahar, “İnsanın fıtratı gereği hayatın bir gerçeği olan ölüm olaylarında bundan sonra da hüzünlerini hüznümüz, acılarını acımız bilerek ve bu bilinçle hareket ederek vatandaşlarımızın en acı gününde onlara eksiksiz olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak ve destek sağlamak için taziye çadırı, otobüs ve çaypide ikramı gibi hizmetleri halkımıza sunuyoruz” diye konuştu.



“Acılı insanlarımıza teselli olun”

Acıların paylaştıkça azaldığını vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İnsanımızın en acı gününde yanında olmak, onlarla olan gönül bağımızın bir gereğidir. Sizler vatandaşımızın en acılı gününde ilk yanında bulunup acılarına ortak olan arkadaşlarımızsınız. Acılar paylaşınca azalır, sevinçler paylaşınca artar mantığı çerçevesinde vatandaşlarımızın acılarını hafifletmek için ne gerekiyorsa yapıyorsunuz. Bu anlayıştan en acılı günlerinde insanımıza yalnız olmadıklarını hissettirmememiz gerekiyor. Bu konuda biraz daha hassas olun. Acılı insanlarımıza teselli olun” şeklinde konuştu.

SAMSUN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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