Görme engellilere özel sesli menü

SAMSUN'da Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) üyesi bir grup gönüllü, görme engelli bireylerin kafe ve restoranlarda tercih edecekleri yiyecek, içecek ve fiyatları daha rahat öğrenebilmeleri için sesli menü tasarladı.

TOG tarafından ülke genelinde başlatılan 'Şehrin İyi Hali' projesi, Samsun'da da gönüllülerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. 25 şehirden katılımın sağlandığı proje sayesinde anlamlı çalışmalar hazırlandı. Samsun TOG gönüllüleri de görme engelli bireylerle ilgili özel çalışmaya imza attı. Belirlenen 12 kafe ve restoranın menülerini sesli hale getiren gönüllüler, projenin ilk denemesini gerçekleştirdi. Gönüllüler, görme engelli 5 kişiyle Atakum ilçesindeki kafede bir araya geldi. Görme engellilerin sesli menüden faydalanarak, siparişlerini verdiği etkinlik, çalınan müziklerle son buldu.

Proje hakkında bilgi veren Samsun TOG İletişim Sorumlusu Zeynep Berber, "Bu projeyle görme engelliler, gittikleri kafe ve restoranlarda daha rahat hizmet alacak. Görme engelliler tarafından yaygın olarak kullanılan sesli okuma uygulamasını, kafelerin menüleri için de tasarladık. Aslında başta görme engellilerin kullandığı alfabeden faydalanarak menüleri yeniden yazmayı düşünmüştük. Fakat engelli bireylerle yaptığımız görüşmeler sonucu menüleri sesli hale getirirsek daha fazla kişiye erişebileceğimizi öğrendik. Buna bağlı olarak gerçekleştirdiğimiz projeyi, Samsun'dan başlayarak ülke geneline yaymak istiyoruz" dedi.



SAMSUN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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